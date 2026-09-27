Bản tin Chuyển động 12h ngày 27.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Diễn biến vụ công trình mọc trong rừng phòng hộ | TP.HCM sắp mưa lớn, triều cường

Diễn biến mới vụ villa, homestay “mọc như nấm” ở rừng phòng hộ

Chiều 26.9, một lãnh đạo UBND xã Kim Anh (Hà Nội) xác nhận, địa phương vừa ban hành kế hoạch cưỡng chế khắc phục hậu quả 8 công trình vi phạm đất đai thuộc địa bàn 4 thôn: Thái Vụ, Phú Thượng, Liên Thắng, Phú Sơn.

Diễn biến mới vụ công trình 'mọc' trong rừng phòng hộ

Bên trong lăng mộ phụ thân Nam Phương Hoàng hậu

Giữa đồi thông Đà Lạt, lăng mộ Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào - thân phụ Nam Phương Hoàng hậu - nằm lặng lẽ qua năm tháng. Cảnh quan quanh lăng ngày càng hoang vắng, nhiều dấu tích xuống cấp, khiến công trình mang dấu ấn lịch sử này như chìm vào quên lãng.

Bên trong lăng mộ phụ thân Nam Phương Hoàng hậu

Các nước EU đạt đồng thuận “tốt cho Ukraine, xấu cho Nga”

Các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đã đồng ý giải ngân 6,6 tỉ euro từ một quỹ dành để hoàn trả chi phí cho những nước đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, theo quan chức ngoại giao hàng đầu của EU.