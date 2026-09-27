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    Chuyển động 12h: Diễn biến vụ công trình mọc trong rừng phòng hộ | TP.HCM sắp mưa lớn, triều cường
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Diễn biến vụ công trình mọc trong rừng phòng hộ | TP.HCM sắp mưa lớn, triều cường

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 27.9.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 27.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Diễn biến vụ công trình mọc trong rừng phòng hộ | TP.HCM sắp mưa lớn, triều cường

    Diễn biến mới vụ villa, homestay “mọc như nấm” ở rừng phòng hộ

    Chiều 26.9, một lãnh đạo UBND xã Kim Anh (Hà Nội) xác nhận, địa phương vừa ban hành kế hoạch cưỡng chế khắc phục hậu quả 8 công trình vi phạm đất đai thuộc địa bàn 4 thôn: Thái Vụ, Phú Thượng, Liên Thắng, Phú Sơn.

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    Giữa đồi thông Đà Lạt, lăng mộ Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào - thân phụ Nam Phương Hoàng hậu - nằm lặng lẽ qua năm tháng. Cảnh quan quanh lăng ngày càng hoang vắng, nhiều dấu tích xuống cấp, khiến công trình mang dấu ấn lịch sử này như chìm vào quên lãng.

    Bên trong lăng mộ phụ thân Nam Phương Hoàng hậu

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    Các nước EU đạt đồng thuận 'tốt cho Ukraine, xấu cho Nga'

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