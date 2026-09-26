Chuyển động 12h: Thời tiết cuối tuần ở TP.HCM | Quyền Linh nói gì về ồn ào liên quan thuốc giả

Bản tin Chuyển động 12h ngày 26.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 26.9: Thời tiết cuối tuần ở TP.HCM | Quyền Linh nói gì về ồn ào liên quan thuốc giả

Thời tiết cuối tuần ở TP.HCM và Nam bộ ra sao?

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, trong hôm nay ngày rằm tháng 8 - tết Trung thu, thời tiết TP.HCM và Nam bộ vẫn còn mưa xảy ra diện rộng nhưng mưa lớn thu hẹp dần. Trong những ngày tiếp theo, mưa cũng giảm dần về diện và lượng. Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới đang có trục qua khu vực nam Trung bộ sẽ nâng trục chậm lên phía bắc. Khu vực Nam bộ chỉ còn chịu ảnh hưởng nhẹ từ rìa phía nam của dải hội tụ. Bên cạnh đó, gió tây nam cũng suy yếu nên mưa giông giảm dần.

Thời tiết cuối tuần ở TP.HCM và Nam bộ ra sao?

Quyền Linh lên tiếng về ồn ào

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán thuốc chống đột quỵ và mỹ phẩm đặc biệt lớn, do Nguyễn Thanh Phương Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (trụ sở tại Tây Ninh) cầm đầu.

Quyền Linh lên tiếng về ồn ào

Pháp sẽ đưa quân đến giúp Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng biển Đỏ

Trong cuộc phỏng vấn với hai đài truyền hình TF1 và France 2, ông Macron phát biểu: "Đây là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất với phía Ả Rập Xê Út: chúng tôi sẽ triển khai các nguồn lực quân sự - bao gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ - để bảo vệ địa điểm này. Mục đích không phải là để tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào, mà là để bảo vệ khu vực này".