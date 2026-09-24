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    Chuyển động 12h: Thủy điện Trị An tăng xả lũ | Cái kết cho cụ bà 79 tuổi cầm đầu đường dây mua bán ma túy
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Thủy điện Trị An tăng xả lũ | Cái kết cho cụ bà 79 tuổi cầm đầu đường dây mua bán ma túy

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số

    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 24.9.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 24.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Thủy điện Trị An tăng xả lũ | Cái kết cho cụ bà 79 tuổi cầm đầu đường dây mua bán ma túy

    Thủy điện Trị An tăng xả lũ, tổng lưu lượng nước xuống hạ du lên 1.386 m³/giây

    Thủy điện Trị An vừa tăng mạnh lượng nước xả qua đập tràn, trong bối cảnh nước từ thượng lưu đổ về hồ tăng nhanh, mực nước hồ đã lên 60,6 m.

    Từ trưa nay, tổng lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai có thể lên tới 1.386 m³/giây, trong khi đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và mực nước.

    Thủy điện Trị An tăng xả lũ, tổng lưu lượng nước xuống hạ du lên 1.386 m³/giây

    Bên trong lăng mộ phụ thân Nam Phương Hoàng hậu

    Có một góc rất khác của Đà Lạt, nơi gắn với gia đình Nam Phương Hoàng hậu, nhưng nhiều năm qua lại gần như bị lãng quên. Đó là lăng mộ ông Nguyễn Hữu Hào, thân phụ của Nam Phương Hoàng hậu, nằm giữa đồi thông gần thác Cam Ly.

    Bên trong lăng mộ phụ thân Nam Phương Hoàng hậu

    Gần một thế kỷ sau khi được xây dựng, 158 bậc đá dẫn lên lăng nay phủ rêu, nhiều hạng mục xuống cấp, cảnh quan hoang vắng.

    Vì sao một công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc như vậy lại rơi vào cảnh này, và kế hoạch tu bổ trong năm 2026 sẽ thay đổi diện mạo nơi đây ra sao?

    Check-in đường lá vàng TP.HCM: Đẹp khung hình, ‘bất ổn’ dưới chân?

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    Check-in đường lá vàng TP.HCM: Đẹp khung hình, ‘bất ổn’ dưới chân?

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