Bản tin Chuyển động 12h ngày 24.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Thủy điện Trị An tăng xả lũ | Cái kết cho cụ bà 79 tuổi cầm đầu đường dây mua bán ma túy

Thủy điện Trị An tăng xả lũ, tổng lưu lượng nước xuống hạ du lên 1.386 m³/giây

Thủy điện Trị An vừa tăng mạnh lượng nước xả qua đập tràn, trong bối cảnh nước từ thượng lưu đổ về hồ tăng nhanh, mực nước hồ đã lên 60,6 m.

Từ trưa nay, tổng lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai có thể lên tới 1.386 m³/giây, trong khi đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và mực nước.

Thủy điện Trị An tăng xả lũ, tổng lưu lượng nước xuống hạ du lên 1.386 m³/giây

Bên trong lăng mộ phụ thân Nam Phương Hoàng hậu

Có một góc rất khác của Đà Lạt, nơi gắn với gia đình Nam Phương Hoàng hậu, nhưng nhiều năm qua lại gần như bị lãng quên. Đó là lăng mộ ông Nguyễn Hữu Hào, thân phụ của Nam Phương Hoàng hậu, nằm giữa đồi thông gần thác Cam Ly.

Bên trong lăng mộ phụ thân Nam Phương Hoàng hậu

Gần một thế kỷ sau khi được xây dựng, 158 bậc đá dẫn lên lăng nay phủ rêu, nhiều hạng mục xuống cấp, cảnh quan hoang vắng.

Vì sao một công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc như vậy lại rơi vào cảnh này, và kế hoạch tu bổ trong năm 2026 sẽ thay đổi diện mạo nơi đây ra sao?

Check-in đường lá vàng TP.HCM: Đẹp khung hình, ‘bất ổn’ dưới chân?

Cuối tháng 9, một đoạn đường Trường Sa, TP.HCM bất ngờ “lên hình” cực đẹp với hàng cây phủ lá vàng, thu hút nhiều người trẻ đến check-in, tạo dáng như đang ở một góc trời Âu. Nhưng dưới thảm lá đẹp mắt ấy lại có một vấn đề khiến không ít người e ngại.