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    Chuyển động 12h: Thảm án ở Củ Chi 4 người thương vong | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nằm viện, không đến tòa
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Thảm án ở Củ Chi 4 người thương vong | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nằm viện, không đến tòa

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 25.9.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 25.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Thảm án ở Củ Chi 4 người thương vong | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nằm viện, không đến tòa

    Thót tim cảnh dùng mô tô nước giải cứu người đàn ông bám cành cây giữa dòng lũ

    Một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi, phải bám chặt vào cành cây giữa dòng nước chảy xiết để chờ được cứu. Lực lượng chức năng sau đó phải dùng mô tô nước để tiếp cận, đưa người này thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

    Thót tim cảnh dùng mô tô nước giải cứu người đàn ông bám cành cây giữa dòng lũ

    Bà Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tòa phúc thẩm vì đang nằm viện

    Sáng nay, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên phúc thẩm vụ án liên quan dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, do đang nằm viện điều trị tại TP.HCM. Dù vậy, hội đồng xét xử quyết định phiên tòa vẫn tiếp tục, với 10 bị cáo có đơn kháng cáo.

    Bà Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tòa phúc thẩm vì đang nằm viện

    Ông chủ người Úc 63 tuổi mở quán cà phê để... gặp gỡ mọi người

    Một quán cà phê nhỏ trong hẻm ở TP.HCM, không bảng hiệu nổi bật, nhưng mỗi ngày vẫn đón nhiều du khách nước ngoài tìm đến. Ông chủ người Úc 63 tuổi nói điều giữ chân khách không chỉ là cà phê hay đồ ăn, mà còn là những cuộc trò chuyện và những lời gợi ý dành cho người lần đầu đến Việt Nam.

    Ông chủ người Úc 63 tuổi mở quán cà phê để... gặp gỡ mọi người

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    Chuyển động 12h: Thủy điện Trị An tăng xả lũ | Cái kết cho cụ bà 79 tuổi cầm đầu đường dây mua bán ma túy

    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 24.9.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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