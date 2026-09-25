Bản tin Chuyển động 12h ngày 25.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Thảm án ở Củ Chi 4 người thương vong | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nằm viện, không đến tòa

Thót tim cảnh dùng mô tô nước giải cứu người đàn ông bám cành cây giữa dòng lũ

Một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi, phải bám chặt vào cành cây giữa dòng nước chảy xiết để chờ được cứu. Lực lượng chức năng sau đó phải dùng mô tô nước để tiếp cận, đưa người này thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Thót tim cảnh dùng mô tô nước giải cứu người đàn ông bám cành cây giữa dòng lũ

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tòa phúc thẩm vì đang nằm viện

Sáng nay, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên phúc thẩm vụ án liên quan dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, do đang nằm viện điều trị tại TP.HCM. Dù vậy, hội đồng xét xử quyết định phiên tòa vẫn tiếp tục, với 10 bị cáo có đơn kháng cáo.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tòa phúc thẩm vì đang nằm viện

Ông chủ người Úc 63 tuổi mở quán cà phê để... gặp gỡ mọi người

Một quán cà phê nhỏ trong hẻm ở TP.HCM, không bảng hiệu nổi bật, nhưng mỗi ngày vẫn đón nhiều du khách nước ngoài tìm đến. Ông chủ người Úc 63 tuổi nói điều giữ chân khách không chỉ là cà phê hay đồ ăn, mà còn là những cuộc trò chuyện và những lời gợi ý dành cho người lần đầu đến Việt Nam.