Bản tin Chuyển động 12h ngày 10.11.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Gần 1.600 nhà dân ngập sâu vì mưa lớn | Miền Bắc có nơi rét dưới 12 độ C

Mưa lớn khiến gần 1.600 nhà dân ở Thanh Hóa ngập sâu, cầu Bái Sim sụt lún

Gần 1.600 nhà dân ở Thanh Hóa chìm trong nước sau đợt mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư vẫn còn ngập sâu dù nước lũ đang rút.

Hàng ngàn học sinh phải nghỉ học, trong khi cầu Bái Sim còn bị sụt lún hai đầu, khiến tuyến đường qua đây bị chia cắt. Mưa đã giảm nhưng người dân vẫn chưa thể yên tâm trở lại cuộc sống bình thường.

Mưa lớn khiến gần 1.600 nhà dân ở Thanh Hóa ngập sâu, cầu Bái Sim sụt lún

Miền Bắc rét 12 độ C, 7 tỉnh miền Trung mưa lớn dồn dập

Miền Bắc tiếp tục chìm trong rét, nhiệt độ vùng núi có nơi xuống dưới 12 độ C. Trong khi đó, mưa lớn lại dồn dập trút xuống nhiều tỉnh miền Trung, có nơi ghi nhận lượng mưa hơn 500 mm chỉ trong vài giờ. Đáng lo ngại, từ nay đến ngày 11.11, nhiều địa phương vẫn được dự báo có mưa rất lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở tiếp tục hiện hữu.

Miền Bắc rét 12 độ C, 7 tỉnh miền Trung mưa lớn dồn dập

Cầu Phú Mỹ đang sửa chữa nhưng giao thông lại ít ùn tắc, vì sao?

Cầu Phú Mỹ tại TP.HCM đang sửa chữa khe co giãn, đường Võ Chí Công cũng vừa được điều chỉnh phân làn, vậy giao thông khu vực này có còn ùn tắc vào giờ cao điểm?

Ghi nhận vào khoảng 17 giờ, dòng xe qua cầu Phú Mỹ vẫn khá ổn định, nhưng một số người đi xe máy cho biết vẫn gặp khó khăn khi lưu thông trên những đoạn đường hẹp. Việc phân làn đã giúp giao thông thay đổi ra sao và người dân còn mong muốn điều gì?