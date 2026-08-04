Chuyển động 12h: Khánh Sky là ai? | Dấu hiệu khởi động 'mật nghị' Bắc Đới Hà

Chuyển động 12h ngày 4.8 có những nội dung chính sau:

Khánh Sky là ai?

Cứ mỗi lần có thông tin một "giang hồ mạng" vướng vòng lao lý, dư luận lại quan tâm đến quá khứ của người đó, đặt câu hỏi xem họ thực chất là ai và đã từng có những "giao chiến" ồn ào với những nhân vật nào. Và Khánh Sky cũng không phải ngoại lệ.

Khánh Sky là ai?

Phong tỏa hơn 3.000 tỉ đồng của đường dây đánh bạc, 'rửa tiền' xuyên quốc gia

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc, 'rửa tiền' xuyên quốc gia, khởi tố 28 bị can, phong tỏa hơn 3.000 tỉ đồng và làm rõ thủ đoạn chuyển tiền bằng tiền điện tử USDT.

Đường dây "rửa tiền" cho các hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia trên vừa bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng triệt phá đã hé lộ phương thức hoạt động tinh vi của các đối tượng khi biến nhiều căn hộ cao cấp thành nơi vận hành hệ thống xử lý dòng tiền bất hợp pháp 24/24 giờ.

Đường dây đánh bạc, rửa tiền 3.000 tỉ: Chuẩn bị tài liệu “hỏi - đáp” đối phó với công an

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 5.8.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.