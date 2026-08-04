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Khánh Sky là ai?
Video Thời sự

Khánh Sky là ai?

Đại Vân
Đại Vân
Cứ mỗi lần có thông tin một 'giang hồ mạng' vướng vòng lao lý, dư luận lại quan tâm đến quá khứ của người đó, đặt câu hỏi xem họ thực chất là ai và đã từng có những 'giao chiến ồn ào với những nhân vật nào. Và Khánh Sky cũng không phải ngoại lệ.

Khánh Sky tên thật là Nguyễn Văn Hợi, sau này đổi tên thành Vũ Lâm Khánh, sinh năm 1992, quê tại Hưng Yên. Đặc điểm nhận diện thường thấy của người này là một ký hiệu hình xăm bên trái khuôn mặt. 

Trên nền tảng TikTok, Khánh Sky sở hữu kênh mang tên "Khánh Thiên Tử" với hơn 400.000 lượt theo dõi và tổng cộng hơn 7,5 triệu lượt thích. Mỗi video đăng tải thường xuyên thu hút từ vài trăm ngàn lượt xem trở lên. Tuy nhiên, nội dung mang lại sự nổi tiếng cho kênh này lại là những lần "thao thao bất tuyệt", xuất phát từ những tranh cãi.

Khánh Sky là ai?

Ngày 3.8, Viện KSND Khu vực 7 tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Khánh Sky (tức Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt khẩn cấp Khánh Sky- Ảnh 1.

Nghi phạm Khánh Sky

ẢNH: CACC

Qua xác minh ban đầu, ngày 29.7, Khánh Sky đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp (được biết đến với cái tên "Vua Quạt") tại xã Tam Giang (Bắc Ninh) và livestream khoảng 15 phút, dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp.


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