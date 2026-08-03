Toàn cảnh 17h: Hé lộ vụ bắt Khánh Sky quậy xưởng ‘Vua Quạt’ | Mánh khoé Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips

Toàn cảnh 17h ngày 3.8.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 3.8: Hé lộ vụ bắt Khánh Sky quậy xưởng ‘Vua Quạt’ | Cách Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips

Bắt khẩn cấp Khánh Sky: Lộ diện đồng bọn từng nã đạn vào xe "thánh chửi" Dương Minh Tuyền

Ngày 3.8, Viện KSND Khu vực 7 tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Khánh Sky (tức Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt khẩn cấp Khánh Sky: Lộ diện đồng bọn từng nã đạn vào xe thánh chửi Dương Minh Tuyền

Từ 15.8, cần chuẩn bị gì khi chở trẻ em trên ô tô để tránh bị phạt?

Sau nhiều lần trì hoãn, quy định xử phạt đối với hành vi chở trẻ em trên ô tô nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15.8 tới đây. Dù trong giai đoạn đầu, người vi phạm chỉ bị cảnh cáo đối với lỗi không sử dụng thiết bị an toàn, các gia đình có trẻ nhỏ vẫn cần chủ động chuẩn bị đầy đủ để vừa tuân thủ quy định, vừa bảo vệ an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông.

Từ 15.8, cần chuẩn bị gì khi chở trẻ em trên ô tô để tránh bị phạt?

Hy Lạp chống chọi cháy rừng, hạn hán khiến nhà máy điện hạt nhân Hungary đóng cửa

Lực lượng cứu hỏa, trực thăng và người dân cùng nhau chiến đấu chống chọi một vụ cháy rừng lớn ở phía tây bắc Athens. Vụ cháy này đã phá hủy hơn 100 ngôi nhà, nhưng cũng chỉ là một trong rất nhiều đám cháy rừng trên khắp Hy Lạp.

Hy Lạp chống chọi cháy rừng, Hungary dừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân vì hạn hán

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