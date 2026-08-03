Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Hé lộ vụ bắt Khánh Sky quậy xưởng ‘Vua Quạt’ | Mánh khoé Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Hé lộ vụ bắt Khánh Sky quậy xưởng ‘Vua Quạt’ | Mánh khoé Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips

Thanh Niên
Thanh Niên
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 3.8.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 3.8: Hé lộ vụ bắt Khánh Sky quậy xưởng ‘Vua Quạt’ | Cách Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips

Bắt khẩn cấp Khánh Sky: Lộ diện đồng bọn từng nã đạn vào xe "thánh chửi" Dương Minh Tuyền

Ngày 3.8, Viện KSND Khu vực 7 tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Khánh Sky (tức Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt khẩn cấp Khánh Sky: Lộ diện đồng bọn từng nã đạn vào xe thánh chửi Dương Minh Tuyền

Từ 15.8, cần chuẩn bị gì khi chở trẻ em trên ô tô để tránh bị phạt?

Sau nhiều lần trì hoãn, quy định xử phạt đối với hành vi chở trẻ em trên ô tô nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15.8 tới đây. Dù trong giai đoạn đầu, người vi phạm chỉ bị cảnh cáo đối với lỗi không sử dụng thiết bị an toàn, các gia đình có trẻ nhỏ vẫn cần chủ động chuẩn bị đầy đủ để vừa tuân thủ quy định, vừa bảo vệ an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông.

Từ 15.8, cần chuẩn bị gì khi chở trẻ em trên ô tô để tránh bị phạt?

Hy Lạp chống chọi cháy rừng, hạn hán khiến nhà máy điện hạt nhân Hungary đóng cửa

Lực lượng cứu hỏa, trực thăng và người dân cùng nhau chiến đấu chống chọi một vụ cháy rừng lớn ở phía tây bắc Athens. Vụ cháy này đã phá hủy hơn 100 ngôi nhà, nhưng cũng chỉ là một trong rất nhiều đám cháy rừng trên khắp Hy Lạp.

Hy Lạp chống chọi cháy rừng, Hungary dừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân vì hạn hán

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Lý do công khai cha mẹ khi con quậy phá | Sở VH-TT TP.HCM nói về vương miện 'kim cương giả'

Toàn cảnh 17h: Lý do công khai cha mẹ khi con quậy phá | Sở VH-TT TP.HCM nói về vương miện 'kim cương giả'

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Bắt kẻ cướp của, kéo lê nạn nhân | Cận cảnh tàu Hải quân Singapore thăm Việt Nam

Toàn cảnh 17h: Bóc trần ma túy ‘đội lốt’ Pod Chill | Triệt phá đường dây cá độ trên… vé giữ xe

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Báo Thanh Niên Khánh Sky Shark Bình Mr Pips rửa tiền Cháy rừng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận