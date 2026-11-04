Bản tin Chuyển động 12h ngày 4.11.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Mr Pips đối mặt án chung thân, khai bệnh ‘hình sin’; Shark Bình bị đề nghị 9 - 10 năm tù

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về trào lưu lạy Phật online?

Liên quan đến trào lưu đi chùa online, lạy Phật online đang được chia sẻ trên mạng xã hội, PV Thanh Niên đã đặt câu hỏi tại họp báo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về trào lưu lạy Phật online?

Quy tập 1 hài cốt nghi liệt sĩ nữ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung

Ngày 4.11, Đội K76, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa quy tập được 1 hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai.

Quy tập 1 hài cốt nghi liệt sĩ nữ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung

Gia Lai đề xuất lập 5 phường mới: Lợi thế nào giúp các địa phương bứt phá?

Ngày 3.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã trình Chính phủ xem xét đề án thành lập 5 phường An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước. Trước đó, ngày 20.10, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua chủ trương thành lập các phường này.