Bản tin Chuyển động 12h ngày 26.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Mr Pips và Shark Bình hầu tòa | Xã đến tận nhà đo đất, trao tận tay sổ đỏ

Mr Pips bị xét xử vì lừa đảo gần 1.600 tỉ, Shark Bình rửa tiền gần 320 tỉ

Sáng nay, 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Mr Pips cầm đầu chính thức hầu tòa, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Đáng chú ý, Shark Bình cũng bị truy tố với cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng liên quan đường dây này.

Shark Bình ngày hầu tòa cùng 'trùm' lừa đảo 1.600 tỉ Mr. Pips

Đồng Nai áp dụng đến tận nhà đo đất, trao tận tay sổ đỏ

Làm sổ đỏ vốn khiến nhiều người ngại vì thủ tục phức tạp, phải đi lại nhiều lần. Nhưng tại xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai, người dân giờ chỉ cần chỉ ranh đất, còn chính quyền hỗ trợ đo đạc, hướng dẫn làm hồ sơ và trao sổ đỏ tận nhà.

Sau gần 2 tháng triển khai chiến dịch 180 ngày, địa phương đã trao 38 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Có người dân nhận sổ mà không phải đi lại lần nào, vui mừng vì mảnh đất gắn bó hàng chục năm cuối cùng cũng có giấy tờ hợp pháp.

Đồng Nai áp dụng đến tận nhà đo đất, trao tận tay sổ đỏ: 'Quá bất ngờ, không phải đi lần nào'

Từng "lẻn vào bếp" học nấu món Nigeria, chị chủ Việt mở quán món Phi Châu ở TP.HCM

Từng “lẻn vào bếp” học nấu món Nigeria trong chuyến đi cách đây 10 năm, một phụ nữ Việt giờ mở quán ăn nhỏ giữa lòng TP.HCM, được nhiều thực khách nước ngoài tìm đến. Điều đặc biệt là có khách còn bất ngờ vì hương vị giống hệt món ăn quê nhà, dù người đứng bếp không phải người Nigeria.

Với các món ăn có giá chỉ từ 80.000 đồng, quán nhỏ này đã khiến nhiều thực khách quay lại, thậm chí dẫn theo cả bạn bè. Chuyện gì đã khiến món ăn Nigeria giữa Sài Gòn được lòng khách ngoại đến vậy?