Bản tin Chuyển động 12h ngày 17.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Mùa mưa dị thường sắp kết thúc | Vì sao du thuyền của bà Trương Mỹ Lan bị 'ế'?

Vì sao giới du thuyền 'né' tài sản triệu đô của bà Trương Mỹ Lan?

Từng có giá khởi điểm hơn 52 tỉ đồng, du thuyền The Reverie Saigon liên quan bà Trương Mỹ Lan nay được đưa ra đấu giá với mức giá còn 29,2 tỉ đồng. Sau 7 lần giảm giá, chiếc du thuyền này cùng hai tàu Thalia và Electra vẫn chưa bán được và sẽ tiếp tục được đấu giá vào ngày 28.10 tới.

Vậy vì sao những phương tiện từng có giá trị hàng chục tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan lại khó tìm người mua?

Vì sao giới du thuyền 'né' tài sản triệu đô của bà Trương Mỹ Lan?

Mùa mưa dị thường sắp kết thúc

Mùa mưa năm nay ở TP.HCM và Nam bộ đang khép lại sau hàng loạt diễn biến bất thường: nhiều tháng thiếu mưa, rồi mưa lớn dồn dập gây ngập sâu, tê liệt giao thông.

Đáng chú ý, mùa mưa được dự báo kết thúc sớm, trong khi nguy cơ siêu El Niño có thể khiến mùa khô tới nắng nóng gay gắt hơn và miền Tây đối mặt với xâm nhập mặn từ sớm.

Mùa mưa dị thường sắp kết thúc

Bỏ thu nhập ổn định, hai cô gái Việt mở 3 tiệm bánh tráng trộn ở Canada

Từ mức lương gần 1,5 tỉ đồng mỗi năm, hai cô gái Việt quyết định nghỉ việc đầu bếp ở Canada để bắt đầu lại với món bánh tráng trộn quen thuộc. Gần 2 năm tự tay sửa quán, chật vật với chi phí và tìm nguyên liệu từ Việt Nam, cả hai giờ đã có 3 cửa hàng tại Toronto, thu hút cả thực khách bản xứ. Điều gì khiến họ quyết giữ đúng vị bánh tráng Việt, dù tốn kém hơn nhiều?