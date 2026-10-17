Dự báo thời tiết hôm nay 17.10: Lâm Đồng, Nam bộ mưa lớn 80 mm

Dự báo thời tiết hôm nay 17.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Nam bộ, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết hôm nay, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam bộ mưa lớn về chiều và tối ẢNH: T.N

Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 16.10 đến 3 giờ ngày 17.10 có nơi trên 40 mm như các trạm: Xuân Lâm (Đắk Lắk) là 42 mm; Lấp Vò (Đồng Tháp) 69,4 mm; Rạch Giá (An Giang) là 41,8 mm...

Dự báo thời tiết chiều và tối 17.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo khu vực Nam bộ, phía đông tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Dự báo thời tiết ngày hôm nay, Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C.

'Siêu' El Nino gây nắng nóng bất thường, cảnh báo xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Thời tiết TP.HCM hôm nay, trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C.

Cũng theo Trung tâm tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoạt động của rãnh áp thấp trên khu vực biển phía nam vẫn duy trì từ nay đến những ngày cuối tháng 10 nên mưa rào và giông rải rác vẫn xảy ra trên khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng. Dự báo mưa lớn tập trung xảy ra trong khoảng chiều tối đến tối, ban ngày mây giảm và trời có nắng.