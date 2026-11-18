Bản tin Chuyển động 12h ngày 18.11.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Ông Lê Thanh Thản hầu tòa | Nghiên cứu chỉ cảnh cáo người vượt đèn đỏ lần đầu

Đang xét xử ông Lê Thanh Thản vụ "lừa dối khách hàng": Cư dân tòa CT6 nói gì?

Sau hơn 3 năm trả hồ sơ điều tra bổ sung, sáng nay, TAND thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Công ty Bemes, trong vụ án bị cáo buộc lừa dối khách hàng tại dự án CT6 Kiến Hưng. Hàng trăm căn hộ tại đây đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ, khiến quyền lợi của nhiều người mua nhà bị ảnh hưởng.

Đang xét xử ông Lê Thanh Thản vụ "lừa dối khách hàng": Cư dân tòa CT6 nói gì?

Nghiên cứu sửa Nghị định 168, chỉ cảnh cáo trường hợp vượt đèn đỏ lần đầu

Vượt đèn đỏ có thể bị phạt nặng, nhưng sắp tới, người vi phạm lần đầu trong một số trường hợp ít nghiêm trọng có thể chỉ bị cảnh cáo hoặc cảnh cáo kết hợp trừ điểm giấy phép lái xe.

Đây là nội dung Cục CSGT đang nghiên cứu khi đề xuất sửa đổi, thay thế Nghị định 168. Vậy những trường hợp nào vẫn bị xử phạt nghiêm, trường hợp nào có thể được xem xét giảm nhẹ? Và việc xử lý sẽ căn cứ vào những tiêu chí nào?

Nghiên cứu sửa Nghị định 168, chỉ cảnh cáo trường hợp vượt đèn đỏ lần đầu

Cả xóm hẹn nhau về sớm để đón ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc

Có những cuộc hẹn mà dù bận rộn đến đâu, bà con cũng muốn thu xếp về sớm để không bỏ lỡ. Tại một thôn quê ở Hà Tĩnh, từ chiều tối, người góp công nấu nướng, người chuẩn bị mâm cỗ, cùng nhau tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không sân khấu cầu kỳ, không nghi thức rình rang, chỉ có bữa cơm chung, những bó hoa và những câu chuyện thân tình. Điều gì khiến ngày hội này trở thành dịp được cả xóm mong chờ?