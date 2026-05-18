Chuyển động 12h: Phong 'Coca' bị bắt cùng Miu Lê là ai? | Xác minh vụ 2 cô gái bị đánh giữa đêm

Phong 'Coca' bị khởi tố cùng Miu Lê vì liên quan tới ma túy là ai?

Những ngày qua, thông tin ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn bị khởi tố liên quan vụ án ma túy tại Hải Phòng đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Trong số các bị can, cái tên Trần Đức Phong, hay còn được biết đến với biệt danh Phong “Coca”, khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó từng là vận động viên cầu lông nổi tiếng.

Ca sĩ bolero Quang Lập, BH Media vi phạm những gì?

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án, 7 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại điều 225 bộ luật Hình sự.

Động thái này được đưa ra khi thực hiện công điện của Thủ tướng về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), C03 đã khởi tố ông Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media, đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam.

Bước đầu, cảnh sát xác định với tư cách là người đại diện pháp luật của Công ty BH Media, ông Bình đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc. Công ty này sau đó thực hiện ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc và chỉnh sửa, sao chép rồi đăng tải trên các kênh YouTube. Tuy nhiên, việc sử dụng không được phép của tác giả cũng như chủ sở hữu.

Xác minh thông tin nghi bán thịt bò giả ở Quy Nhơn

Chỉ từ một bữa ăn sáng, một đoạn livestream tại Quy Nhơn đang khiến mạng xã hội xôn xao với nghi vấn thịt heo bị “biến” thành thịt bò để bán cho người tiêu dùng.

Điều khiến nhiều người lo lắng không chỉ là câu chuyện thật hay giả, mà còn là nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Hiện lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc.