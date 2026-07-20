Chuyển động 12h: Quân khuyển bị thương vẫn nỗ lực bám bản Chít | Giải mã sức hút của kim cương

Bản tin Chuyển động 12h ngày 20.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chó nghiệp vụ tinh nhuệ đến bản Chít, bị chấn thương vẫn quyết tâm đánh hơi tìm người mất tích

Giữa mưa lớn và bùn đất ngổn ngang ở bản Chít (xã Mường Than, Lai Châu), 2 chú chó nghiệp vụ vẫn bám hiện trường, phát hiện nguồn hơi để giúp lực lượng chức năng tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích do lũ quét.

Chó nghiệp vụ tinh nhuệ đến bản Chít: Bị chấn thương vẫn quyết tâm đánh hơi tìm người mất tích

Kim cương được 'định danh' như thế nào trước khi đến tay người mua?

Sau vụ án buôn lậu 30.000 viên kim cương, hàng ngàn người chơi hệ trang sức xa xỉ đang phải nhìn lại viên đá trên tay mình. Một tình tiết đáng chú ý của vụ án là thủ đoạn mài sạch mã số quốc tế để tẩy trắng hàng lậu thành hàng chuẩn. Vậy, dãy số đó là gì, quan trọng như thế nào đối với một viên kim cương thật?

Kim cương được 'định danh' như thế nào trước khi đến tay người mua ?

Bộ GD-ĐT lần đầu lên tiếng về vụ gian lận thi tốt nghiệp tại Quảng Trị

Sau khi Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án và 2 giáo viên của trường để điều tra hành vi 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', Bộ GD-ĐT lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc này.

Bộ GD-ĐT lần đầu lên tiếng về vụ gian lận thi tốt nghiệp tại Quảng Trị





Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 21.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.