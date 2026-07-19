Chuyển động 12h: Mường Than tan hoang sau trận lũ quét | Cảnh báo lừa đảo bằng thông báo phạt nguội

Bản tin Chuyển động 12h ngày 19.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bản làng tại Mường Than tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng

Chiều 18.7.2026, tại Mường Than, Lai Châu vẫn tiếp tục mưa lớn. Trận lũ quét đã cuốn bay nhà cửa của nhiều hộ dân, khiến bản làng yên bình giờ đây rơi vào cảnh tan hoang, đổ nát.

Bản làng tại Mường Than tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng

Chính thức công nhận vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Suốt một đời đơn thân vì người chồng 'không bao giờ cưới', lòng thủy chung son sắt của bà Nguyễn Thị Lệ vừa được sưởi ấm bằng quyết định công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Chính thức công nhận vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Phía sau clip người đàn ông lớn tuổi lặng lẽ treo túi đồ ăn ở xe

Đằng sau đoạn clip hàng triệu lượt xem là câu chuyện về người bố chồng cũ vẫn âm thầm chăm lo cho các cháu sau khi các con ly hôn. Cách cư xử văn minh của cả gia đình khiến nhiều người xúc động.

Phía sau clip người đàn ông lớn tuổi lặng lẽ treo túi đồ ăn ở xe

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 20.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.