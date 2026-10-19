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    Chuyển động 12h: Vì sao 29 tấn táo đỏ khiến Tôn Bằng bị bắt? | Siêu bão Champi có vào Biển Đông?

    Chuyển động 12h: Vì sao 29 tấn táo đỏ khiến Tôn Bằng bị bắt? | Siêu bão Champi có vào Biển Đông?

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 19.10.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 19.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Vì sao 29 tấn táo đỏ khiến Tôn Bằng bị bắt? | Siêu bão Champi có vào Biển Đông

    Siêu bão Champi có vào Biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam?

    Siêu bão Champi mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 đang hoạt động ở tây bắc Thái Bình Dương, khiến nhiều người lo ngại bão Champi có thể tiến vào Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam. Dự báo hiện nay cho thấy khả năng bão vào Biển Đông khá thấp, nhưng gió mạnh, sóng lớn vẫn có thể xuất hiện ở vùng biển phía bắc trong những ngày tới.

    Siêu bão Champi có vào Biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam?

    Bên trong kho hàng của Tôn Bằng: 29 tấn táo đỏ mang thương hiệu vợ cũ Hằng Du Mục

    Gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” vừa bị công an phát hiện trong một kho hàng tại TP.HCM. Đáng chú ý, người bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ việc là Tôn Bằng, chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục. Số hàng này có giá trị ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Bên trong kho hàng này còn phát hiện những gì, và đường dây sử dụng trái phép thương hiệu được tổ chức ra sao?

    Bên trong kho hàng của Tôn Bằng: 29 tấn táo đỏ mang thương hiệu vợ cũ Hằng Du Mục

    Quán thịt hun khói Texas ở TP.HCM khiến khách Mỹ trầm trồ: "Họ làm ngon hơn tôi"

    Một quán thịt hun khói kiểu Texas ở TP.HCM đang khiến nhiều thực khách nước ngoài tìm đến. Điều bất ngờ là quán vốn hướng đến khách Việt, nhưng lại được nhiều thực khách quốc tế ủng hộ nhờ những miếng thịt hun khói từ 8 đến 16 tiếng. Bí quyết nào tạo nên sức hút này?

    Quán thịt hun khói Texas ở TP.HCM khiến khách Mỹ trầm trồ: 'Họ làm ngon hơn tôi'

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