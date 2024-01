CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 30.1: Giá cà phê gần 80.000 đồng/kg | Hàng xa xỉ ‘hồi sinh’ ở Trung Quốc

FDI tăng mạnh trong tháng 1

Tính đến ngày 20.1, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 2,36 tỉ USD, 190 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Giá cà phê trước cơ hội chạm mốc lịch sử 80.000 đồng/kg

Đà tăng của giá cà phê vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và rất có khả năng giá cà phê có thể chạm mốc 80.000 đồng/kg.

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên đến 14,5%/năm

Tháng 1.2024 ghi nhận chỉ có một doanh nghiệp niêm yết chào bán trái phiếu ra công chúng và một doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Đáng chú ý, trong đó có lô trái phiếu doanh nghiệp phát hành với lãi suất cao ngất ngưởng lên tới 14,5%.

Xóm bánh tét nức tiếng TP.HCM tất bật vụ tết, thuê người phụ gói mới kịp “trả đơn”

Xóm bánh tét ở ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn trở nên nhộn nhịp vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bà Phạm Khánh Phong Lan: Trừng phạt mạnh về kinh tế để đảm bảo an toàn thực phẩm

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo việc thực hiện theo chuẩn.

Doanh số hàng xa xỉ ở Trung Quốc đang phục hồi

Doanh số bán hàng xa xỉ của Trung Quốc đang phục hồi và người dân nước này đang có xu hướng mua hàng xa xỉ ngay tại quê nhà, thay vì mua ở nước ngoài.

Evergrande bị tòa án yêu cầu thanh lý tài sản

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đã bị Tòa án Tối cao Hồng Kông yêu cầu thanh lý tài sản do không thể đạt được thỏa thuận tái cơ cấu với các chủ nợ.

