Chuyên gia: 3 cách tốt nhất để giảm cân bền vững

Giảm cân là một bước tiến tuyệt vời để hướng tới một lối sống lành mạnh hơn. Tuy nhiên, giữ được cân nặng lý tưởng lại là mục tiêu cuối cùng đối với nhiều người chọn thay đổi chế độ ăn uống và thói quen của họ.

Theo một chuyên gia, nếu giảm cân bền vững là điều bạn muốn đạt được, thì điều quan trọng là bỏ qua các mốt và thay vào đó là tuân theo một vài thói quen chính.

Chuyên gia dinh dưỡng Cory Ruth, cũng là chuyên gia của Women's Health & PCOS, và là Giám đốc điều hành của The Women's Dietitian cho biết: “Vấn đề với rất nhiều chế độ ăn kiêng hợp thời, lỗi mốt hiện nay là chúng quá hạn chế. Đúng vậy, bạn có thể giảm 10 kg trong 2 tuần bằng cách giảm tất cả tinh bột, nhưng ngay khi bạn nhìn vào một lát bánh mì, tất cả số cân nặng đó (và có thể hơn thế nữa) sẽ tăng trở lại", theo Eat This, Not That!

"Giảm cân cần phải bền vững theo thời gian", chuyên gia Ruth nói thêm, “và nó cần phải được hình thành từ những thói quen lành mạnh, lâu dài. Giảm cân với tốc độ chậm hơn có thể giúp bạn duy trì nó cho bây giờ và cho cả đời".

Khi nói đến giảm cân bền vững, chuyên gia Ruth gợi ý 3 bước sau đây là những điều tốt nhất bạn có thể làm để đạt được kết quả lâu dài.

1. Tích cực tìm kiếm thông tin về calo

Khi nói đến lượng thực phẩm bạn đang ăn, chuyên gia Ruth giải thích: "Duy trì mức thiếu hụt calo là rất quan trọng đối với việc giảm cân, vì vậy biết bạn cần ăn bao nhiêu calo một cách nhất quán để đạt được mức thâm hụt, đó là chìa khóa”.

Theo dõi lượng calo với một cái gì đó như ứng dụng (app) MyFitnessPal là không cần thiết, nhưng nó rất hữu ích để giúp chúng tôi tìm ra cách điều hướng tốt hơn trong việc kiểm soát khẩu phần ăn chính xác, theo chuyên gia Ruth.

Thưởng thức một bữa ăn ở nhà hàng có thể là một cách tốt để tự đãi bản thân, tuy nhiên, nó có thể không phải là điều bạn muốn làm thường xuyên nếu bạn muốn giảm cân.

"Hãy ăn phần lớn các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ của bạn trong nhà bếp của riêng bạn. Khi ăn ở ngoài, chắc chắn chúng ta sẽ nạp vào cơ thể nhiều calo, chất béo và đường.

Làm người kiểm soát những gì và bao nhiêu thành phần đi vào thức ăn của bạn là một cách tuyệt vời để ăn tốt hơn và kiểm soát cân nặng”, chuyên gia Ruth giải thích, theo Eat This, Not That!

3. Sử dụng "phương pháp đĩa"

Những gì bạn ăn cũng quan trọng như bạn đang tiêu thụ bao nhiêu và ở đâu, chuyên gia Ruth nói.

Đó là lý do tại sao bạn nên đặt mục tiêu "lấp đầy 1/2 đĩa của mình với các loại rau ít tinh bột, 1/4 protein và một phần nhỏ carb".

Chuyên gia Ruth giải thích: "Phương pháp đĩa này là một cách dễ dàng và cân bằng trực quan đĩa của bạn để kiểm soát cân nặng tốt hơn".