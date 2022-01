Chuyên gia: 4 thói quen ăn uống xấu bạn nên từ bỏ ngay trong năm 2022

Dưới đây là những khuyến nghị của nhiều chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ về những thói quen ăn uống xấu mà bạn nên từ bỏ ngay, theo Eat This, Not That!

1. Bỏ bữa

Theo chuyên gia dinh dưỡng, tiến sĩ Cindy Dallow, bỏ bữa và phớt lờ cảm giác đói tự nhiên của cơ thể thực sự là một trong những thói quen ăn uống tồi tệ nhất đối với sức khỏe của mình.

Chuyên gia Dallow cho biết: “Khi bạn bỏ qua cơn đói, cơ thể bạn sẽ chỉ đói hơn trong vài giờ tới và khả năng ăn uống vô độ sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Và điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang bị bất kỳ loại căng thẳng nào (hoặc mệt mỏi). Vì vậy, tốt hơn là bạn nên ăn thứ gì đó giúp thỏa mãn cảm giác thèm ăn của bạn và ăn một cách tích cực, có chủ đích và tiếp tục ngày mới của bạn".

2. Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Chuyên gia Dallow cũng cảnh báo rằng thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến cực nhanh - bao gồm ngũ cốc có đường, bánh nướng đóng gói, kẹo, bánh pizza đông lạnh và nước ngọt - có thể là một thói quen có hại cho sức khoẻ tổng thể của bạn.

Bà Dallow nói: “Thực phẩm đã qua chế biến thường có nhiều chất béo (bão hòa) hơn (loại làm tắc nghẽn động mạch), natri và các thành phần gây viêm. Vì vậy, ăn chúng thường xuyên có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn theo cách tiêu cực”.

3. Ăn vặt với đồ ăn nhẹ không lành mạnh

Ăn những món ăn nhẹ lành mạnh có thể là một phần hữu ích trong ngày của bạn, đặc biệt là vì nó có thể giúp ích ch việc trao đổi chất.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn nên hạn chế đồ ăn vặt "không lành mạnh" như khoai tây chiên, bánh quy và kẹo.

"Đồ ăn nhẹ có nhiều đường và natri thực sự có thể làm giảm mức năng lượng của bạn và có các tác dụng phụ tiêu cực khác đối với sức khỏe, chẳng hạn như tăng cân", chuyên gia dinh dưỡng Courtney D'Angelo, tác giả của Go Wellness cho biết.





"Vì vậy, lần tới khi bạn ăn vặt, hãy thử ăn một thanh protein lành mạnh hoặc làm món protein lắc vì protein có nhiều lợi ích giúp bạn no lâu hơn và giảm cân", chuyên gia D'Angelo gợi ý.

4. Ăn thức ăn nhanh

Khó có thể đánh bại sự tiện lợi và giá cả phải chăng của thức ăn nhanh, đặc biệt là vào những ngày bận rộn nhất của bạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc thường xuyên ăn thức ăn nhanh có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn.

Chuyên gia D'Angelo nói: "Nhiều thành phần được sử dụng trong thức ăn nhanh chứa nhiều chất béo, đường và natri. Ví dụ, một chiếc Big Mac chỉ chứa 540 calo, sau đó thêm khoai tây chiên (220 calo) và nước ngọt (220 calo) và bạn đang có mức tiêu thụ calo nhanh hơn 1.000", theo Eat This, Not That!

Nếu bạn có kế hoạch, bạn có thể dự trữ đồ ăn nhẹ lành mạnh để giúp hạn chế tiêu thụ đồ ăn nhanh, rất nên!