Chuyên gia: 5 sai lầm về lối sống ở tuổi 50, cần khắc phục ngay!

1. Uống quá nhiều rượu

Có một sai lầm rất phổ biến mà những người trên 50 tuổi mắc phải, đó là không nhận ra việc uống rượu có hại như thế nào SHUTTERSTOCK

Eric Casaburi, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Trung tâm Serotonin (Mỹ), cảnh báo: Có một sai lầm rất phổ biến mà những người trên 50 tuổi mắc phải, đó là không nhận ra việc uống rượu có hại như thế nào, theo Eat This, Not That!



Chuyên gia Casaburi giải thích, ngay cả khi bạn coi mình là "người nghiện rượu xã giao", thì rượu cũng không có giá trị gì đối với sức khỏe và có thể gây ra một số tác động có hại.

Theo Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ, uống rượu có thể làm trầm trọng thêm những vấn đề sức khỏe nào đã có từ trước. Rượu cũng có thể cực kỳ nguy hiểm nếu tương tác với một số loại thuốc.

Một điều đáng sợ khác mà bạn nên biết là một số người lớn tuổi bị ảnh hưởng từ rượu nhiều hơn những người khác.

Uống rượu có thể làm tăng nguy cơ bị gãy xương, té ngã và các tai nạn khác.

2. Không tập luyện sức mạnh

Nếu bạn nghĩ rằng mình "quá già" để tập luyện sức mạnh, hãy nghĩ lại! Không đưa việc rèn luyện sức mạnh vào thói quen của bạn là một trong những sai lầm tồi tệ về sức khỏe sau tuổi 50.

"Ở độ tuổi 50, nhiều người nghĩ rằng mình đang tăng cân hoặc béo phì, vì vậy họ cần nhiều hoạt động tim mạch hơn như đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe. Trong khi trên thực tế, hoạt động quan trọng hơn mà họ có thể làm để tăng cường sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong là rèn luyện sức mạnh và xây dựng khối lượng cơ bắp, hoặc ít nhất là duy trì khối lượng cơ bắp mà họ có", chuyên gia Casaburi giải thích, theo Eat This, Not That!

Hình thức tập thể dục này có thể giúp bạn tránh được những chấn thương như té ngã, cùng với gãy xương hông, mà chuyên gia Casaburi nói là "kẻ giết người già hàng đầu do mất khả năng vận động và suy giảm nhanh chóng".

3. Không ăn đủ chất xơ

Ở độ tuổi 50, việc ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như rau, trái cây và ngũ cốc là điều không thể thiếu được. SHUTTERSTOCK





Mayo Clinic giải thích rằng những thay đổi về cấu trúc trong ruột già khiến người lớn tuổi dễ bị táo bón hơn.

Không hoạt động thể chất đầy đủ, không uống đủ nước và không ăn nhiều chất xơ cũng có thể dẫn đến táo bón.

Ở độ tuổi 50, việc ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như rau, trái cây và ngũ cốc là điều không thể thiếu được.

Phòng khám Mayo cũng khuyên bạn nên hạn chế các sản phẩm từ sữa, thịt mỡ và đồ ngọt, những thứ có thể khiến bạn bị táo bón.

4. Ăn quá nhiều thực phẩm gây viêm

Mặc dù chúng khá hấp dẫn, nhưng đã đến lúc tuổi 50 nên loại bỏ các món chiên và đồ ăn nhẹ như bánh ngọt, bánh quy và khoai tây chiên, vì sức khỏe!

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quá nhiều thực phẩm gây viêm có thể làm tăng tốc độ lão hóa não, dẫn đến chứng mất trí nhớ.

Một nghiên cứu khác tiết lộ rằng những người áp dụng chế độ ăn chống viêm có chứa nhiều đậu, rau, trái cây và cà phê hoặc trà sẽ giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

5. Không ra ngoài và giao tiếp xã hội

Việc cảm thấy cô đơn và bị cô lập về mặt xã hội có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác SHUTTERSTOCK

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, sự cô lập xã hội và cảm giác cô đơn là những rủi ro sức khỏe đang ảnh hưởng đến nhiều cá nhân trên khắp nước Mỹ.

Việc cảm thấy cô đơn và bị cô lập về mặt xã hội có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng sự cô lập xã hội có thể làm tăng khả năng chết sớm, theo Eat This, Not That!