Chuyên gia: Cần tây có thể giúp giảm cân

Cần tây giàu dinh dưỡng nhưng không chứa nhiều calo. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một cọng cần tây chứa khoảng 23 calo.

Ngoài ra, hàm lượng nước trong cần tây rất cao (khoảng 90-99%). Nhờ vào hàm lượng chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, cần tây giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, theo trang Eat This, Not That!

Bà Destini Moody, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại bang California (Mỹ), đã giải thích cách cần tây giúp cơ thể giảm cân.

Chứa lượng calo thấp

Nhiều người giảm cân thường ăn và uống nước ép cần tây vì lượng calo của chúng không đáng kể.

Theo bà Moody, trong 240 gram cần tây chứa khoảng 16 calo. Do đó, ngay cả khi bạn ăn một lượng lớn cần tây, bạn cũng khó bị tăng cân.

Là món ăn nhẹ lành mạnh

Các món ăn nhẹ như khoai tây chiên và bánh ngọt dễ gây tăng cân. Cần tây có thể là món ăn nhẹ thay thế với hương vị giòn ngọt tự nhiên và hàm lượng dinh dưỡng cao.

"Ăn cần tây thay thế các món bánh ngọt là cách đơn giản để cắt giảm lượng calo tiêu thụ", bà Moody chia sẻ.

Cung cấp chất xơ

Hàm lượng nước và chất xơ cao của cần tây giúp cơ thể no lâu và giảm cảm giác thèm ăn mà không cần nạp nhiều calo.

Bên cạnh món ăn nhẹ, bạn có thể bổ sung cần tây vào các món ăn khác như salad, súp, hầm, xào.

Cải thiện tiêu hóa

Chất xơ trong cần tây giúp no lâu và cải thiện tiêu hóa. Chúng rất quan trọng trong quá trình giảm cân.

Bà Moody giải thích rằng cần tây được tạo thành từ những sợi nhỏ, dai. Do đó, chúng không được tiêu hóa nhanh. Điều này khiến quá trình làm rỗng dạ dày chậm lại và bạn sẽ ăn ít hơn.

Cung cấp nước

Theo các nghiên cứu, cơ thể có thể nhầm lẫn cơn đói với cơn khát. Vì vậy, cung cấp đủ nước cho cơ thể sẽ giúp kiểm soát cân nặng.

Những loại rau có hàm lượng nước cao như cần tây sẽ cung cấp nước cho cơ thể và làm thỏa mãn cơn đói.