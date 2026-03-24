Chuyên gia bày cách ứng dụng AI ôn thi IELTS đạt điểm cao

Học sinh THPT thi thử IELTS trên máy tính tại sự kiện ngày hội IELTS do Hội đồng Anh tổ chức hôm 21.3 ẢNH: NGỌC LONG

Chia sẻ với Thanh Niên bên lề ngày hội IELTS tổ chức cuối tuần trước ở TP.HCM, thạc sĩ Đinh Huỳnh Quế Dung, Phó phòng Đào tạo hệ thống trung tâm Vietop English, chia sẻ để đạt kết quả tối ưu, thí sinh có thể cân nhắc cách tiếp cận "Empower", viết tắt các từ: engage (tìm hứng thú), motivate (tạo động lực), practice (luyện tập), optimize (tối ưu hóa thời gian, công nghệ), widen perspectives (mở rộng góc nhìn), evaluate (đánh giá), reflect (phản tư).

Thông qua cách tiếp cận này, người học không cần quá dựa dẫm vào thầy cô mà vẫn có thể tự học một cách hiệu quả. Bởi lẽ, dù thầy cô có dốc lòng dốc sức, song bản thân người học nếu không có hứng thú, động lực thì tất cả cố gắng chỉ đổ sông đổ biển. Chưa kể, nếu thiếu đánh giá và phản tư, người học không thể định vị đúng năng lực của mình để đề ra kế hoạch ôn tập phù hợp.

Cô Dung nhấn mạnh, các yếu tố kể trên đều có thể lồng ghép công nghệ, đặc biệt là AI. Chẳng hạn ở kỹ năng viết, các bạn có thể làm bài sau đó nhờ AI đánh giá dựa trên những tiêu chí IELTS công bố, cũng như gợi mở cách để nâng band (thang điểm). Thậm chí người học có thể nói chuyện trực tiếp với các công cụ AI như ChatGPT và yêu cầu nó chuyển âm thanh thành văn bản để phục vụ việc ôn luyện.

Hay ở khâu widen perspectives (mở rộng quan điểm), các bạn có thể nhờ AI bổ sung các kiến thức liên quan đến những chủ đề xã hội được đề cập trong bài thi IELTS.

"Bản thân tôi cũng tự tạo một trợ lý AI riêng để hỗ trợ học viên của mình, đến nay đã chạm mốc hơn 1.000 lượt sử dụng. Thiết kế công cụ này không hề khó, chỉ cần sử dụng tài nguyên có sẵn từ ChatGPT và thêm vào những yêu cầu cụ thể mà mình mong muốn", cô chia sẻ.

Thạc sĩ Dung cho biết thêm, "Empower" không chỉ là cách tiếp cận mà còn là triết lý giảng dạy của các giáo viên tiếng Anh tại đơn vị của cô.

Thạc sĩ Đinh Huỳnh Quế Dung sửa lỗi thi nói IELTS cho học sinh ẢNH: NGỌC LONG

Cô Võ Thục Phương, sáng lập và điều hành Trung tâm Anh ngữ Roomie Study tại TP.HCM, chủ kênh TikTok chuyên chia sẻ mẹo học tiếng Anh thu hút hơn 600.000 lượt theo dõi, cho biết một trong những sai sót phổ biến của thí sinh khi dùng AI là chỉ nhờ công cụ này chấm bài đơn thuần mà không nêu rõ yêu cầu hay tiêu chí đánh giá. Bởi thế, các bạn có nguy cơ nhận phản hồi chưa chính xác hoặc không hữu ích, đặc biệt ở kỹ năng viết.

Để cải thiện, cô Phương khuyên thí sinh "luyện" công cụ AI hiểu rõ các tiêu chí chấm điểm kỹ năng viết và nói của IELTS - vốn được công bố công khai trên trang chủ các tổ chức sở hữu IELTS dưới tên gọi "band descriptors". Bên cạnh đó khi nhập câu lệnh chấm điểm, thí sinh nên xác định thang điểm mình muốn được hỗ trợ và yêu cầu AI lập bảng có 3 cột, gồm cột nguyên tác (original), văn bản do AI chỉnh sửa (upgrade) và lý do (reason).

Còn đối với kỹ năng nói, thí sinh có thể tham khảo một số công cụ luyện nói miễn phí trên mạng. Tuy nhiên nữ giáo viên lưu ý thí sinh chỉ nên tìm tới những công cụ có thể chỉ ra lỗi sai của mình, và lỗi đó sẽ thuộc về tiêu chí chấm điểm nào. Có như thế, công cụ AI đó mới được xem "tốt và đáng dùng".

"Ngoài ra, các bạn cũng đừng để mình bị choáng ngợp bởi những yếu tố như ngữ pháp, từ vựng, do các tiêu chí đều được đánh giá với tỷ trọng như nhau", cô Phương nhấn mạnh.

Cô Võ Thục Phương tư vấn học sinh cách lên chiến lược ôn thi IELTS tối ưu ẢNH: NGỌC LONG

Cô Trần Tiểu Ngọc, giáo viên tại hệ thống trung tâm Anh ngữ Dương Minh (TP.HCM), lưu ý trước khi ứng dụng AI cho việc đánh giá, thí sinh nên trau dồi năng lực tiếng Anh của bản thân nhất là ở dạng nâng cao nếu muốn tăng mức điểm. Ở kỹ năng viết, đó là cách triển khai câu phức (complex sentence), đảo ngữ (inversion), viết lại câu (paraphrase)... Còn với kỹ năng nói, điểm quan trọng là tập cách vào thẳng trọng tâm, không chia sẻ lan man.

Ngoài ra, thí sinh cũng cần trau dồi từ vựng, nhất là các từ tương ứng với trình độ mà mình muốn thể hiện. Ví dụ, nếu nhắm tới IELTS 7.0-8.0 - tương đương bậc C1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR), người học cần nắm vững từ vựng thuộc nhóm C1 trong đó có các cụm từ cố định (collocations) và từ đồng nghĩa (synonyms). Một cách hiệu quả để nâng cao từ vựng, theo cô Ngọc, là ghi chú từ chính các bài đọc, nghe trong IELTS.

"Ngoài ra, các bạn cũng cần nắm rõ cách triển khai từng dạng bài cố định và đảm bảo thực hiện đúng các tiêu chí chấm điểm", cô Ngọc khuyên. "Nhìn chung, cách triển khai, từ vựng và ngữ pháp sẽ là 3 yếu tố quan trọng và cần bỏ công bỏ sức ôn nếu thí sinh muốn làm tốt bài thi viết và nói IELTS".