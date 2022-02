Chuyên gia chỉ các mẹo để đẩy lùi bệnh tiểu đường

Điều này rất đáng lo ngại, bởi vì tình trạng này có thể làm hỏng các mạch máu và các cơ quan quan trọng, làm tăng nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như mù lòa, bệnh tim, cắt cụt chi và mất trí nhớ.

Tin tốt là: Bạn có thể đảo ngược bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách thực hiện một số thay đổi lối sống có mục tiêu và nhất quán, Delane Vaughn, một bác sĩ y học gia đình được hội đồng chứng nhận ở Wichita, Kansas (Mỹ), và người dẫn chương trình podcast về đẩy lùi bệnh tiểu đường, cho biết.

Trong hai tập podcast gần đây của mình, bác sĩ Vaughn đã tiết lộ những bước cần thiết nhất để thực hiện.

1. Cam kết

Bác sĩ Vaughn nói, phương pháp chính xác để đẩy lùi bệnh tiểu đường loại 2 không bao giờ quan trọng bằng việc bạn cam kết thực hiện nó.

Theo bác sĩ Vaughn, có ý thức về việc đẩy lùi bệnh tiểu đường thì bạn phải cố gắng đầu tư, và thực hiện cho bằng được.

“Nếu đó là điều bạn muốn vào năm 2022, tôi thực sự khuyên bạn nên dành chút thời gian thực hiện cam kết đó với bản thân và ghi nhớ cam kết đó", bác sĩ Vaughn nhấn mạnh.

2. Tập trung vào việc giảm lượng insulin chứ không phải lượng đường hấp thu

Điều cơ bản của bệnh tiểu đường loại 2 "không phải là bạn ăn quá nhiều đường", bác sĩ Vaughn nói.

Theo bác sĩ Vaughn, nguyên nhân bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2 là do bạn có quá nhiều insulin trong cơ thể, đến mức các tế bào của bạn không còn phản ứng với insulin, có nghĩa là chúng đang không quản lý lượng đường huyết trong cơ thể của bạn một cách thích hợp.

Bác sĩ Vaughn nói: “Những gì chúng ta làm để khắc phục bệnh tiểu đường loại 2 liên quan đến việc giảm mức insulin, không phải lượng đường trong máu. Chúng ta ngừng ăn thực phẩm có nhiều đường và carbohydrate để giảm insulin".

3. Những thực phẩm nên tránh

“Những gì được coi là glucose khác với những gì nhiều người nghĩ. Nó không chỉ là đường - nhiều loại còn có glucose là chất xây dựng nên chúng. Thực phẩm như bột mì, ngô, bột yến mạch và khoai tây phân hủy thành glucose”, bác sĩ Vaughn cho biết.





Theo bác sĩ Vaughn, ngay cả protein cũng có thể được chuyển hóa trong gan thành glucose. Vì vậy, nó không chỉ là kẹo. Đó là bánh mì, bánh ngô, bánh quy giòn, bánh quy, khoai tây chiên... Ngay cả những mẩu thịt xông khói Bac-O cũng phân hủy thành glucose - chúng thực sự là bột và đường, theo Eat This, Not That!

4. Loại bỏ thực phẩm chế biến

Bác sĩ Vaughn nói: “Chiến lược chế độ ăn uống của bạn thực sự là loại bỏ tất cả các thực phẩm đã qua chế biến".

"Tất cả thực phẩm không tự nhiên đối với con người thực sự cần phải được loại bỏ khỏi chế độ ăn uống của bạn trong ít nhất 12 tuần để bạn có thể đẩy lùi bệnh tiểu đường. Khi chúng ta ngừng ăn những thực phẩm chế biến sẵn này, chúng ta sẽ ngừng hấp thụ tất cả các loại carbohydrate và đường, và điều đó cho phép mức insulin của chúng ta giảm xuống”, bác sĩ Vaughn lưu ý.

"Tuyến tụy của chúng ta không nhìn thấy tất cả insulin hoặc tất cả đường trong hệ thống của chúng ta nữa. Và khi tuyến tụy của chúng ta không nhìn thấy đường, nó sẽ không loại bỏ hormone insulin đó. Điều đó cho phép mức insulin của bạn giảm xuống và các tế bào của bạn… bắt đầu nghe lại thông điệp của insulin, để bắt đầu phản ứng với lượng đường trong máu trong hệ thống của bạn một cách thích hợp", bác sĩ Vaughn giải thích.

Nếu bạn bị tiểu đường - và đặc biệt là nếu bạn đang điều trị bệnh tiểu đường - điều quan trọng là phải liên lạc thường xuyên với bác sĩ khi bạn thay đổi chế độ ăn, bác sĩ Vaughn nói thêm.

5. Thử nhịn ăn gián đoạn

Để đẩy lùi bệnh tiểu đường, điều quan trọng là phải cho cơ thể nghỉ sản xuất insulin. Điều đó có nghĩa là nhịn ăn không liên tục - giới hạn số giờ bạn đang ăn.

Bác sĩ Vaughn nói: “Hầu hết người Mỹ bắt đầu ăn ngay khi thức dậy và ngừng ăn khi ngủ vào ban đêm. Liên tục để cơ thể tiếp xúc với carbohydrate sẽ thúc đẩy tuyến tụy liên tục sản xuất insulin. Kết quả là: Kháng insulin và bệnh tiểu đường”.

"Nếu bạn bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống, hãy đảm bảo rằng bạn đang đã trao đổi với bác sĩ để giữ an toàn cho bản thân", bác sĩ Vaughn nhắc lại, theo Eat This, Not That!