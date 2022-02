Chuyên gia: Đây là 3 loại nước ép rau tốt nhất cho người trên 50 tuổi

Mặt khác, nước ép làm từ trái cây và rau quả không thêm đường có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hữu ích cho cơ thể của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Mặt khác, một số loại nước ép được bán trên thị trường là "tốt cho sức khỏe" nhưng được làm bằng hàng tấn đường bổ sung và rất ít chất dinh dưỡng.

Theo Blanca Garcia, chuyên gia dinh dưỡng RDN của Health Canal, "nước ép tốt nhất cho người trên 50 tuổi là hỗn hợp trái cây tươi và rau quả, không có chất bảo quản hoặc thêm đường".

Tại sao chất xơ nói chung lại quan trọng đối với người trên 50 tuổi?

Chất xơ rất quan trọng ở mọi lứa tuổi, nhưng nó đặc biệt quan trọng đối với những người trên 50 tuổi vì nhiều lý do. Một ví dụ về điều này là khi bạn già đi, quá trình tiêu hóa của bạn thay đổi và việc duy trì hoạt động thường xuyên trở nên khó khăn hơn. Bổ sung nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giữ cho sức khỏe tiêu hóa của bạn đi đúng hướng cũng như giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác, theo Eat This, Not That!

Theo Mayo Clinic, uống nước ép có thể cung cấp cho bạn các vitamin và khoáng chất có trong nông sản tươi, nhưng tốt hơn hết bạn nên ăn cả trái cây và rau khi muốn tăng lượng chất xơ.

Nước ép rau có thể có nhiều lợi ích sức khỏe khác ngoài chất xơ cho những người trên 50 tuổi, đặc biệt nếu bạn chọn một số loại rau để kết hợp.

Các loại nước ép rau sau đây chứa các chất dinh dưỡng cụ thể có liên quan đến quá trình lão hóa lành mạnh.

1. Nước ép cải xoăn (Kale juice)

Uống nước ép cải xoăn đã được biết là giúp ích cho sức khỏe tim mạch, có thể hữu ích cho những người trên 50 tuổi vì tim của họ trải qua nhiều thay đổi theo tuổi tác.





Một nghiên cứu từ Biomedical and Environmental Sciences cho thấy những người đàn ông uống nước ép cải xoăn trong 3 tháng đã giảm mức cholesterol “xấu” (LDL cholesterol) và tăng HDL cholesterol, loại cholesterol có lợi cho tim của bạn, theo Eat This, Not That!

2. Nước ép cỏ lúa mì (Wheatgrass juice)

Có một lý do tại sao cỏ lúa mì rất phổ biến để uống ở dạng nước trái cây, mặc dù hương vị của nó quá mạnh.

Thứ nhất, hàm lượng chất diệp lục cao của nó được biết là giúp chống lại chứng viêm, điều quan trọng đối với sự lão hóa khỏe mạnh.

Bột cỏ lúa mì cũng được phát hiện là giúp giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch ở phụ nữ trong khoảng thời gian 10 tuần.

3. Nước ép bông cải xanh (Broccoli juice)

Bông cải xanh là một loại rau hữu ích khác để bao gồm trong nước trái cây của bạn vì nó chứa một chất chống oxy hóa gọi là kaempferol (cũng được tìm thấy trong rau bina và cải xoăn).

Một nghiên cứu với gần 1.000 người tham gia cho thấy rằng tiêu thụ kaempferol thường xuyên (một khẩu phần mỗi ngày) có liên quan đến việc làm chậm loại suy giảm nhận thức liên quan đến lão hóa.

Và một nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng chất chống oxy hóa này cũng có đặc tính chống viêm, có thể giúp duy trì sức khỏe tổng thể và bảo vệ khỏi bệnh tật, theo Eat This, Not That!