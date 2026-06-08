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Sức khỏe

Chuyên gia giải đáp: Có nên uống nước trong khi tập luyện?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
08/06/2026 16:43 GMT+7

Trong quá trình tập luyện, cơ thể liên tục đổ mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Việc này khiến cơ thể mất nước và cần được bổ sung kịp thời để duy trì hiệu suất vận động.

Ông Aditya Jain, bác sĩ tại Bệnh viện Fortis Okhla (Ấn Độ), cho biết việc uống nước trong khi tập luyện không gây hại nếu thực hiện đúng cách. Theo ông, vấn đề không phải là uống nước khi tập mà là uống quá nhiều hoặc quá nhanh trong thời gian ngắn, dễ gây cảm giác đầy bụng và khó chịu.

Khi cơ thể nạp một lượng nước lớn trong thời gian ngắn, cảm giác nặng bụng dễ xuất hiện.

Cách phù hợp hơn là uống từng ngụm nhỏ và chia đều trong suốt buổi tập. Cách này giúp cơ thể hấp thụ nước ổn định hơn và không gây khó chịu khi vận động, theo tờ Hindustan Times.

Chuyên gia giải đáp: Có nên uống nước trong khi tập luyện? - Ảnh 1.

Nước lọc vẫn đáp ứng tốt nhu cầu bù nước trong hầu hết các buổi tập

Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Vì sao cần bổ sung nước khi tập luyện?

Cơ thể sử dụng mồ hôi để làm mát khi tập luyện. Quá trình này làm mất nước liên tục trong từng bài tập. Nếu không bù lại lượng nước đã mất, cơ thể dễ rơi vào trạng thái thiếu nước.

Theo bác sĩ Jain, tình trạng thiếu nước dù nhẹ cũng làm giảm sức bền, sức mạnh và khả năng tập trung. Cơ bắp hoạt động kém hiệu quả hơn khi cơ thể không đủ nước.

Thiếu nước còn làm giảm khả năng phối hợp vận động. Cơ mệt làm giảm sự ổn định của khớp trong các bài tập như nâng tạ, chạy bộ hoặc luyện tập cường độ cao. Khi đó, chuyển động mất kiểm soát dễ làm tăng áp lực lên cơ, dây chằng và khớp.

Dấu hiệu cơ thể thiếu nước khi tập

Cơ thể phát tín hiệu rõ ràng khi mất nước trong lúc tập. Mệt mỏi tăng nhanh, chóng mặt, đau đầu và chuột rút cơ xuất hiện thường xuyên hơn.

Các dấu hiệu này cho thấy cơ thể cần được bổ sung nước ngay để tránh giảm hiệu suất vận động.

Lựa chọn nước uống khi tập luyện

Nước lọc vẫn đáp ứng tốt nhu cầu bù nước trong hầu hết các buổi tập. Cơ thể chỉ cần nước để thay thế lượng nước đã mất qua mồ hôi.

Trong trường hợp tập luyện kéo dài, ra nhiều mồ hôi hoặc tập ngoài trời, cơ thể cần thêm điện giải để giữ cân bằng khoáng chất. Khi đó, nước có bổ sung điện giải hỗ trợ duy trì thể lực tốt hơn.

Uống nước trong lúc tập luyện giúp cơ thể duy trì hiệu suất và hạn chế chấn thương. Cách uống phù hợp là chia nhỏ lượng nước và uống đều trong suốt buổi tập. Việc bổ sung nước đúng cách giúp cơ thể vận động ổn định và phục hồi tốt hơn sau tập luyện.

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