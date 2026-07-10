Chuyên gia hé lộ nhiều lợi ích bất ngờ của chuối với huyết áp, cơ bắp

Bà Chitra BK, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện KIMS (Ấn Độ), cho biết bản thân chuối không phải là nguyên nhân gây tăng cân. Theo bà, tăng cân xảy ra khi lượng calo nạp vào cơ thể trong thời gian dài vượt quá lượng calo tiêu hao.

Vì vậy, nếu ăn chuối với lượng vừa phải và vẫn nằm trong nhu cầu năng lượng hằng ngày, loại trái cây này khó có thể gây tăng cân mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như sau.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Chuối xanh chứa tinh bột kháng (resistant starch) - một dạng chất xơ hoạt động như prebiotic (chất xơ nuôi lợi khuẩn đường ruột). Loại chất xơ này không được tiêu hóa ở ruột non mà đi xuống đại tràng, trở thành nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Bên cạnh đó, chất xơ có trong cả chuối xanh và chuối chín có thể giúp phòng ngừa táo bón, làm mềm phân và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Chất xơ hòa tan trong chuối còn giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu hơn.

Kết hợp chuối với các thực phẩm giàu protein và tập luyện sức mạnh giúp cải thiện khối lượng cơ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ Gemini

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào - một khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Kali giúp cơ thể đào thải bớt natri qua nước tiểu, bởi natri dư thừa là một trong những yếu tố làm tăng huyết áp. Ngoài ra, kali còn giúp thành mạch máu thư giãn, từ đó góp phần hạ huyết áp, theo TheHealthSite (Ấn Độ).

Hỗ trợ cơ bắp và phục hồi sau tập luyện

Theo chuyên gia, tình trạng mất khối cơ do tuổi tác là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu kết hợp chuối với các thực phẩm giàu protein và tập luyện sức mạnh có thể sẽ cải thiện khối lượng cơ.

Chuối còn giúp bổ sung carbohydrate sau khi tập luyện và cung cấp kali - khoáng chất tham gia vào quá trình dẫn truyền thần kinh và co cơ, từ đó hỗ trợ chức năng cơ bắp.

Đối với phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh, chuyên gia Chitra BK gợi ý có thể ăn chuối cùng sữa chua Hy Lạp hoặc bơ hạt sau khi tập để hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng tập luyện sức mạnh và bổ sung đủ protein vẫn là 2 yếu tố quan trọng nhất để duy trì khối cơ.

Giảm tình trạng giữ nước

Khi lớn tuổi, nhiều người dễ bị giữ nước ở chân, tay hoặc vùng bụng do khả năng điều hòa dịch và tuần hoàn của cơ thể suy giảm.

Theo chuyên gia, lượng kali trong chuối giúp cân bằng natri trong cơ thể và có thể thúc đẩy quá trình bài tiết nước tiểu nhẹ ở những người có chức năng thận bình thường. Nhờ đó, chuối có thể hỗ trợ giảm tình trạng giữ nước, đặc biệt ở phụ nữ trong hoặc sau giai đoạn thay đổi nội tiết tố, hoặc sau khi ăn nhiều muối.

Hỗ trợ tâm trạng và động lực

Chuối giàu vitamin B6, đây là loại vitamin tham gia vào quá trình tổng hợp serotonin và dopamine - 2 chất dẫn truyền thần kinh có vai trò điều hòa tâm trạng và động lực. Ngoài ra, chuối còn cung cấp carbohydrate cùng các chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ hoạt động của não bộ.