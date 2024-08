Chuyên gia khuyên nên ăn quả lê để ngăn ngừa ung thư

Đó là một loại quả giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng, đồng thời cũng có tác dụng duy trì lượng đường trong máu.



Chuyên gia Andrews còn tuyên bố đây là "thực phẩm yêu thích giúp giảm nguy cơ ung thư" của cô, theo tờ New York Post.

Hóa ra đó là quả lê!

Chất xơ trong lê thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh và có thể giúp giảm nguy cơ ung thư trực tràng Ảnh: Pexels

Các nghiên cứu dịch tễ học đã phát hiện ăn lê giúp giảm nguy cơ ung thư đầu và cổ, thực quản, phổi, dạ dày, trực tràng và vú.

Tại sao quả lê làm được điều kỳ diệu này?

Sau đây là lý do tại sao quả lê phòng chống được ung thư.

Giàu chất xơ. Một quả lê cỡ trung bình có khoảng 6 gram chất xơ, chiếm 21% mức khuyến nghị hằng ngày. Điều bất ngờ là vỏ lê chứa phần lớn chất xơ.

Chuyên gia Andrews cho biết chất xơ thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh và có thể giúp giảm nguy cơ ung thư trực tràng.

Hàm lượng cao vitamin C. Một quả lê cỡ trung bình có khoảng 8 mg vitamin C, mức khuyến nghị hằng ngày. Nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể chống lại ung thư vú và ung thư phổi.

Chứa các hợp chất chống ung thư mạnh mẽ. Lê cũng có thể chứa các hợp chất chống ung thư mạnh mẽ. Một đánh giá năm 2021 cho thấy 2 hoạt chất flavonoid và triterpenoid trong lê có thể có tác dụng chống ung thư và chống khối u, theo chuyên trang y tế WebMD.

Lê rất giàu kali, flavinoid và triterpenoid, có tác dụng làm giảm sự phát triển của ung thư.

Đó là nguồn axit ursolic dồi dào, và một số axit chlorogenic, phloretin và vitamin K.

Các lợi ích quan trọng khác của quả lê

Bảo vệ tim. Lê cũng giàu kali (giúp hạ huyết áp cao), anthocyanin (chống lại bệnh tim) và flavonoid (giảm viêm). Chúng còn có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và hạ cholesterol. Ngoài ra còn cải thiện tình trạng kháng insulin.

Giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate và hấp thụ đường, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Nghiên cứu cho thấy cứ tiêu thụ mỗi khẩu phần lê hằng tuần thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường giảm đi 3%.