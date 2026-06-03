Chuyên gia quốc tế chung tay cấp học bổng, cố vấn cho người học Việt Nam

Hội Chuyên gia và người học Việt Nam tại Mỹ vừa ra mắt VPS 2.0 vào ngày 2.6, thu hút nhiều đại biểu tham dự trực tuyến ẢNH: NGỌC LONG CHỤP MÀN HÌNH

Nền tảng kết nối đa bên

Ngày 2.6, Hội Chuyên gia và người học Việt Nam tại Mỹ (VPS) chính thức ra mắt VPS 2.0, thu hút khoảng 250 đại biểu tham dự trực tuyến, trong đó có nhiều nhà ngoại giao, học giả, doanh nhân và người học ở hai nước Việt Nam-Mỹ. Sự kiện diễn ra nhân sinh nhật lần thứ 14 của VPS, đánh dấu việc đơn vị tái cấu trúc tổ chức để xây dựng những cầu nối vững chắc hơn giữa chuyên gia, người học Việt Nam tại Mỹ với các đối tác ở Việt Nam.

Phát biểu ở sự kiện ra mắt, tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành VPS, cho biết VPS trao quyền cho các thành viên để theo đuổi 3 mục tiêu quan trọng: Phát triển sự nghiệp, hội nhập thành công vào xã hội Mỹ và đóng góp cho sự phát triển 2 nước. Bởi lẽ, không ít thành viên đang sống giữa 2 nền văn hóa, 2 bản sắc và 2 "mái nhà".

"Điều VPS mong muốn mang lại là nền tảng nơi các thành viên có thể kết nối để tạo ra giá trị cho xã hội", ông Du nói.

Tiến sĩ Du cho biết thêm, với tinh thần "anh em một nhà, sức mạnh lan tỏa", VPS thời gian qua đã gặt hái nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bước qua giai đoạn mới, hay còn gọi là VPS 2.0, tổ chức này chia sẻ sẽ tiếp tục theo đuổi 3 nguyên tắc cốt lõi thông qua việc thành lập hội đồng cố vấn và xây dựng bộ máy vận hành chuyên nghiệp.

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành VPS, chia sẻ tại lễ ra mắt ẢNH: NGỌC LONG CHỤP MÀN HÌNH

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam ở Mỹ, chia sẻ tầm nhìn của VPS 2.0 không chỉ phù hợp với chiến lược phát triển mới của đất nước mà còn với sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số... đang dần trở thành những "xương sống" hợp tác mới.

Dẫn lại câu nói "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" của danh sĩ Thân Nhân Trung ở triều Hậu Lê, Đại sứ Dũng nhận định trong một thế giới ngày càng kết nối, sức sống của dân tộc không chỉ khu biệt trong biên giới quốc gia mà còn được lan tỏa qua những người Việt tài năng trên toàn cầu. Đây là những cá nhân không chỉ tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại, mà còn góp phần lan tỏa giá trị, tinh thần của Việt Nam ra thế giới.

"Tôi hy vọng VPS thành công trong việc trở thành hạt nhân kết nối cộng đồng chuyên gia, người học Việt Nam tại Mỹ. Đồng thời, truyền cảm hứng để các thành viên hỗ trợ lẫn nhau và cùng chung tay xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân, gia đình và tình hữu nghị, quan hệ đối tác bền chặt giữa Việt Nam và Mỹ", ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam ở Mỹ, phát biểu tại sự kiện ẢNH: NGỌC LONG CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều cơ hội học bổng, cố vấn

Tại sự kiện, các lãnh đạo VPS cũng lần lượt giới thiệu nhiều sáng kiến hỗ trợ người học và chuyên gia Việt, như American journey (Hành trình nước Mỹ) bao gồm các buổi trò chuyện và workshop thực tiễn...; Opportunities for skilled labor (Cơ hội cho lao động kỹ năng cao) là chương trình "mentor" (cố vấn bởi người có chuyên môn) hỗ trợ phát triển người học từ bậc ĐH, thạc sĩ và những chuyên gia ở giai đoạn đầu sự nghiệp trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học)...

Một sáng kiến đáng chú ý được đề cập tới là Mạng lưới học thuật và đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIAN), được phối hợp vận hành bởi 3 nền tảng là VPS, LOTUSnet và PhD.Hub.

Theo các cá nhân liên quan, mạng lưới đặt mục tiêu huy động 200.000 USD cho quỹ nghiên cứu chung, đồng thời mỗi năm hỗ trợ khoảng 30-40 sinh viên sau ĐH và giảng viên Việt Nam nhập học hay trở thành giảng viên thỉnh giảng ở Mỹ. VIAN cũng ra mắt nhiều chương trình học bổng cho người học Việt, không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính mà còn xây dựng một hệ thống hỗ trợ toàn diện.

Trong khuôn khổ sự kiện, VPS 2.0 cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM (VIH) cũng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), với nội dung phối hợp triển khai hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, gồm các hoạt động như xây dựng và thực hiện các đề xuất nghiên cứu, chương trình, dự án; tổ chức nhiều khóa học, hội thảo, tọa đàm...; tăng cường trao đổi ấn phẩm khoa học...

Hiện hai bên đã triển khai những dự án hợp tác đầu tiên ở lĩnh vực dự báo lũ lụt, công nghệ giáo dục giúp giải quyết các nhu cầu cấp thiết của đất nước, theo GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. GS Mai kỳ vọng trong tương lai hai bên có thể phát triển thêm nhiều dự án chung, xây dựng các nhóm nghiên cứu liên kết cũng như hỗ trợ cho công cuộc khuyến nghị chính sách.

"Tôi tin rằng khi trí tuệ Việt Nam trong và ngoài nước được kết nối xung quanh những vấn đề thực tế, chúng ta sẽ tạo ra những giải pháp không chỉ cho Việt Nam mà còn cho khu vực và thế giới", GS Mai nhấn mạnh.

VPS có tiền thân là Hội Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Mỹ, thành lập vào ngày 1.6.2013. Tháng 12.2025, tổ chức đổi tên thành VPS đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động, chú trọng hơn vào phát triển nghề nghiệp, kết nối chuyên gia, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ. Sau 13 năm phát triển, VPS tới nay đã thành công xây dựng mạng lưới rộng khắp và kết nối cộng đồng người Việt trên toàn nước Mỹ.