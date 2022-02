Chuyên gia thời tiết dự báo khi nào Bắc bộ hết rét hại, băng giá?

Chiều nay 22.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục đón thêm không khí lạnh tăng cường từ lục địa Trung Quốc khiến thời tiết rét hại còn kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo từ đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc. Trong các ngày 22 - 24.4, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ khiến ít mưa, ngày có nắng. Thời tiết ở Bắc bộ vẫn rét đậm, có nơi rét hại.

Đặc biệt, khu vực vùng núi Bắc bộ tiếp tục có rét hại, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 -10 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C. Trong đó, vùng núi cao các tỉnh phía bắc có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Không khí lạnh tăng cường cũng khiến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa rải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ C.





Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có thời tiết rét hại đến ngày 24.2, riêng vùng núi phía bắc rét hại đến ngày 25.2. Sau đó, nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ sẽ tăng dần, trời ấm trở lại.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo thời tiết ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ từ nay đến cuối tháng 2 vẫn duy trì trạng thái trời rét. Trong tháng 3, Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có những đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày nhưng mức độ rét cũng như nền nhiệt độ sẽ không giảm sâu như đợt rét hại đang diễn ra.