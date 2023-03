Chuyên gia: Tránh 4 loại thực phẩm này để giảm mỡ nội tạng

Vì sao? Vì chúng không chỉ góp phần làm cơ thể nhão ra mà còn không có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Lisa Young, tiến sĩ, tác giả của Finally Full, Finally Slim, cũng là một chuyên gia dinh dưỡng và là thành viên của Hội đồng Chuyên gia Y tế của trang web Eat This, Not That!, đã tiết lộ 4 loại thực phẩm tồi tệ nhất mà bạn nên tránh xa nếu muốn giảm mỡ nội tạng, giảm cân.

1. Carbohydrate tinh chế

Nên thay carbohydrate tinh chế bằng những thực phẩm toàn phần (ảnh) SHUTTERSTOCK

Đầu tiên, tiến sĩ Young khuyên bạn nên hạn chế tối đa bánh mì trắng, mì ống và gạo trắng nếu bạn muốn giảm mỡ nội tạng.

Tiến sĩ Young giải thích: "Những carbs tinh chế này chứa nhiều carbohydrate, không chỉ làm tăng lượng đường trong máu của bạn mà còn biến thành đường và dễ dàng được lưu trữ.

Carbohydrate tinh chế không tốt cho sức khỏe, vì trong quá trình chế biến, chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng khác đã bị loại bỏ".

2. Thịt chế biến

Tiến sĩ Young cho biết: "Các thành phần lén lút" trong thịt chế biến (xúc xích, thịt xông khói…) không có bất kỳ lợi ích sức khỏe nào.

Theo Trung tâm Ung thư MD Anderson, những loại thịt này được bảo quản bằng cách ướp muối, xông khói hoặc đóng rắn. Chúng cũng có thể chứa chất bảo quản hóa học. Không chỉ góp phần làm tăng mỡ bụng, thịt chế biến sẵn cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư.

3. Thực phẩm chiên rán

Thực phẩm chiên rán cũng chứa nhiều calo do lượng dầu cần thiết, góp phần làm tăng cân... SHUTTERSTOCK

Theo tiến sĩ Young, các món chiên yêu thích của bạn như trứng cuộn, khoai tây chiên, hành tây chiên, dưa chua rán và gà rán chứa đầy chất béo không lành mạnh như chất béo bão hòa và/hoặc chất béo chuyển hóa.



"Thực phẩm chiên rán cũng chứa nhiều calo do lượng dầu cần thiết, góp phần làm tăng cân. Tương tự như carbohydrate tinh chế, thực phẩm chiên biến thành đường trong cơ thể và được lưu trữ dưới dạng chất béo nội tạng trong và xung quanh bụng", tiến sĩ Young giải thích.

4. Kem

Thức ăn cuối cùng này có thể là thứ khó bỏ nhất, nếu bạn hảo ngọt.

Tiến sĩ Young nói: "Kem có nhiều đường, chất béo không lành mạnh và calo, tất cả đều góp phần làm tăng mỡ nội tạng. Hơn nữa, nó cũng chứa hương vị nhân tạo, chất làm ngọt và chất bảo quản", theo Eat This, Not That!