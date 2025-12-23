Chuyên gia y tế cảnh báo căn bệnh chưa trị được đang lan toàn cầu

Một điểm tiêm ngừa cúm ở thành phố New York (bang New York, Mỹ) ảnh: reuters

Unilad Tech hôm 22.12 dẫn lời bác sĩ Eric Sachinwalla, Giám đốc y khoa phụ trách phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng thuộc mạng lưới y tế Jefferson Health (bang Pennsylvania, Mỹ), cảnh báo về một dạng bệnh gọi là adenovirus, hiện lan khắp toàn cầu.

Dù vẫn chưa có cách điều trị virus này, nguy cơ hiện tại chưa ở mức nghiêm trọng và hoàn toàn không thể so sánh với đại dịch Covid-19 trước đây.

Theo chuyên gia, adenovirus gây ra các triệu chứng rất giống với Covid-19 và cúm mùa, và nhiều người thậm chí còn không nhận ra sự khác biệt.

Adenovirus là gì?

Adenovirus là tên gọi chung của khoảng 50 loại virus khác nhau, thường gây ra các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến nặng ở những người có hệ miễn dịch suy yếu, theo thông tin từ Cơ quan Y tế Công cộng Scotland.

Các triệu chứng thông thường rất giống cảm lạnh hoặc cúm, như ho, sổ mũi, đau họng, khàn tiếng, sưng hạch, sốt hoặc ớn lạnh, viêm phế quản cấp.

Trong một số trường hợp, adenovirus có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn như viêm phổi, viêm kết mạc (đau mắt đỏ) và viêm dạ dày – ruột cấp, với các biểu hiện tiêu chảy, nôn ói, buồn nôn và đau bụng.

Hiếm gặp hơn, virus còn được ghi nhận có liên quan đến viêm hoặc nhiễm trùng bàng quang, thậm chí là một số bệnh lý thần kinh.

Adenovirus phổ biến đến mức nào?

Đa số trẻ em đều đã từng nhiễm adenovirus trước 10 tuổi mà không hề hay biết. Hiện không có thống kê toàn cầu chính xác về số ca mắc, do gần như mọi người trên thế giới đều đã từng nhiễm ít nhất một lần, thậm chí nhiều lần, trong suốt cuộc đời.

Theo các ước tính, adenovirus chiếm khoảng 5 – 10% các ca nhiễm trùng hô hấp có triệu chứng ở trẻ em và từ 1 – 7% ở người trưởng thành.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho hay, chỉ tính riêng trong năm 2016, khoảng 75 triệu ca tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn thế giới được cho là có liên quan đến adenovirus.

Cần làm gì nếu mắc adenovirus

Không may là hiện chưa có thuốc điều trị adenovirus, và loại virus này cũng không dễ bị tiêu diệt bằng các chất khử trùng thông thường. Theo bác sĩ Sachinwalla giải thích, việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa phổ biến thậm chí có thể khiến virus "tồn tại lâu hơn trong môi trường".

Đối với người xuất hiện triệu chứng, lời khuyên quan trọng nhất là chăm sóc bản thân đúng cách.

"Điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, dù tôi biết điều này không dễ với nhiều người", bác sĩ Sachinwalla chia sẻ.

"Bên cạnh đó, cần uống đủ nước. Không phải cơn sốt nào cũng cần dùng thuốc hạ sốt như Tylenol (có thành phần Paracetamol) hoặc Motrin. Trên thực tế, sốt là một công cụ của hệ miễn dịch, đó là– cách cơ thể người chống lại nhiễm trùng", vị bác sĩ cho biết.