Chuyển hơn 40 km2 Phú Thọ về Hà Nội, giấy tờ của người dân xử lý thế nào?

Chiều 13.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP.Hà Nội quản lý.

Trong đó, 13,38 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người (243 hộ, thuộc một phần xóm Mom và một phần xóm Bu Chằm) của xã Thịnh Minh về xã Ba Vì; 26,68 km² diện tích tự nhiên (gồm 8,33 km² của xã Thịnh Minh, 7,42 km² của xã Lương Sơn và 10,93 km² của phường Kỳ Sơn, không có dân cư) về xã Yên Xuân quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ẢNH: QUOCHOI.VN

Không bắt buộc đổi giấy tờ đồng loạt

Nêu ý kiến thảo luận, các đại biểu đều bày tỏ ủng hộ chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính, đồng thời bày tỏ quan tâm về giải pháp tổ chức thực hiện, nhất là việc bảo vệ Vườn quốc gia Ba Vì, ổn định đời sống người dân và xử lý các công trình dự án trong khu vực điều chỉnh.

Giải trình nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo 2 địa phương có phương án quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì.

"Điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất", ông Hải nhấn mạnh, và cho hay các dự án đầu tư du lịch sẽ chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Đối với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định 243 hộ dân gồm 1.057 người dự kiến chuyển về xã Ba Vì, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới.

Cạnh đó, chính sách đối với đồng bào người Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Chính phủ cũng chỉ đạo hai địa phương rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi hơn 40 km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Riêng với các dự án đã có quyết định hợp pháp sẽ được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống quản lý hoặc khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.

Thủ tục hành chính chưa xong, người dân không phải nộp lại

Vẫn theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị đã thống nhất cho điều chỉnh Quy hoạch thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng đã bổ sung yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trước ngày nghị quyết có hiệu lực.

Hồ sơ thủ tục hành chính chưa giải quyết xong được chuyển giao để tiếp tục giải quyết, người dân không phải nộp lại.

Đồng thời, người dân đang được hưởng chính sách có mức cao hơn thì tiếp tục được thực hiện đến hết thời gian hoặc khi cơ quan có thẩm quyền có quyết định chính sách mới.

Với các đề xuất về mức thời gian chi tiết rà soát dự án, cơ chế ngân sách và điều khoản riêng về bảo tồn quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay đã được pháp luật chuyên ngành quy định và xác định trong lộ trình của đề án. Chính phủ sẽ tiếp thu để chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, không quy định trong nghị quyết.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai nghị quyết chặt chẽ, nghiêm túc, để từ 1.1.2027 việc quản lý theo địa giới mới được thực hiện thông suốt, ổn định đời sống người dân.