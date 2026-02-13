Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Chuyện ít biết về chù ụ - đặc sản kín tiếng của rừng ngập mặn Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
13/02/2026 12:15 GMT+7

Sống nhiều trong rừng ngập mặn, chỉ bò ra kiếm ăn khi đêm xuống, thịt chắc ngọt quanh năm nhưng thường chỉ khách 'ruột' mới được đãi, chù ụ vẫn là đặc sản kín tiếng của rừng ngập mặn Cà Mau.

Chù ụ thuộc họ cua, thân hình kềnh càng với hai càng đỏ lớn, thịt và gạch nhiều, vị ngọt được người dân địa phương đánh giá cao hơn ba khía. Giữa những vuông tôm, bờ bao và rừng mắm, rừng đước vùng đất ba mặt giáp biển Cà Mau, loài giáp xác này tồn tại như một đặc sản quen thuộc, thịt ngọt, chắc, có gạch quanh năm nhưng vẫn nằm ngoài "bản đồ ẩm thực" của phần lớn thực khách.

Những hang đất khô và cuộc sống về đêm

Chù ụ thường đào hang ở những nơi khô ráo, trên các ụ đất cao giữa rừng đước, rừng mắm, rặng dừa nước hoặc dọc bờ bao vuông tôm. Ban ngày, chúng gần như biến mất hoàn toàn dưới lòng đất; đến khi đêm xuống mới rời hang bò ra kiếm ăn. Cũng vào thời điểm này, người dân đi bắt bằng cách đào hang hay dùng bẫy chuột đặt ở miệng hang...

- Ảnh 1.

Chù ụ có ngoại hình khá giống ba khía nhưng cặp càng lớn và có màu đỏ đậm hơn ba khía

ẢNH: G.B

Loài này có tên chù ụ vì dáng vẻ rất "cục mịch", thân hình mập ú, mai sần sùi nhiều nốt gồ ghề, đôi mắt trũng xuống và di chuyển chậm chạp. Nhìn tổng thể, chúng trông như lúc nào cũng buồn bã, giận dỗi, đúng với cảm giác "chù ụ" mà người dân đặt tên.

- Ảnh 2.

Chù ụ được đặt tên theo dáng vẻ "cục mịch", mập ú, mai sần sùi, mắt trũng và di chuyển chậm chạp như đang giận dỗi

ẢNH: G.B

- Ảnh 3.

Chù ụ được cho là có dáng "cục mịch"

ẢNH: G.B

- Ảnh 4.

Chù ụ loài giáp xác dễ nhầm ba khía nhưng thịt chắc, có gạch quanh năm

ẢNH: G.B

Cách sống "ẩn mình ban ngày, xuất hiện ban đêm" khiến chù ụ trở thành loài giáp xác nhiều mà ít người để ý. Sự âm thầm ấy cũng góp phần tạo nên câu chuyện thú vị quanh loài vật nhỏ bé này. Thoạt nhìn, chù ụ có ngoại hình khá giống ba khía nên không ít người nhầm lẫn. Tuy nhiên, chỉ cần quan sát kỹ sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng.

- Ảnh 5.

Nhiều hộ dân ở Cà Mau dùng bẫy chuột, dùng mồi là lá đước đặt ở miệng hang để bắt con chù ụ

ẢNH: G.B

Thân chù ụ no tròn hơn, trên lưng có những hoa văn hoặc hình thù gợi liên tưởng đến cua đồng. Cặp càng lớn và có màu đỏ đậm hơn ba khía, tạo nên vẻ ngoài chắc khỏe, dễ nhận diện đối với người quen thuộc. Chính sự "giống mà không giống" ấy khiến chù ụ trở thành một chi tiết thú vị trong đời sống vùng ven biển, quen thuộc với người địa phương, nhưng xa lạ với nhiều người nơi khác.

Đặc sản không phụ thuộc chu kỳ trăng

Khác với nhiều loài giáp xác như cua, ghẹ hay ba khía, chù ụ không bị tác động bởi chu kỳ trăng tròn. Điều này khiến chất lượng thịt gần như ổn định quanh năm.

- Ảnh 6.

Chù ụ rang me đỏ au, thịt ngọt món ăn dân dã khiến người ăn khó quên ngay lần đầu thưởng thức

ẢNH: G.B

- Ảnh 7.

Chù ụ luộc món ăn giản dị quen thuộc của người dân vùng rừng ngập mặn Cà Mau

ẢNH: G.B

Thịt chù ụ lúc nào cũng chắc, có gạch, lớp vỏ giòn. Vị thịt được người dân địa phương miêu tả là ngọt và thơm, chế biến theo cách nào cũng hấp dẫn: nướng, luộc hay rang me đều hợp. Về sau, người dân Cà Mau còn làm thêm chù ụ muối, vừa mở rộng cách thưởng thức loài giáp xác quen thuộc này, vừa gia tăng giá trị kinh tế.

- Ảnh 8.

Chù ụ chắc thịt, có gạch quanh năm, được muối thành món đậm vị, béo và là đặc sản đang cạnh tranh với ba khía muối

ẢNH: G.B

Chất lượng ổn định quanh năm khiến chù ụ từ món ăn "quen thuộc nhưng không đại trà" dần vượt khỏi bữa cơm gia đình để được nhiều nơi tìm mua. Hiện chù ụ sống có giá khoảng 90.000–100.000 đồng/kg, sau khi muối thành phẩm bán khoảng 14.000 đồng/kg.

- Ảnh 9.

Hiện chù ụ nguyên liệu với giá từ 80.000-90.000 đồng/kg loại lớn

ẢNH: G.B

Chù ụ giống như một "đặc sản kín tiếng", nó không phải món ăn phổ biến rộng rãi. Thực khách bên ngoài hiếm khi biết đến, bởi chù ụ thường chỉ xuất hiện trong những bữa cơm gia đình hoặc dành cho khách thân quen. Không quảng bá rầm rộ, không phổ biến trên thị trường, nhưng vẫn âm thầm hiện diện trong đời sống ẩm thực địa phương. Nếu có dịp về vùng ven biển Cà Mau, đôi khi chỉ cần một lời gợi mở giản dị với gia chủ là đủ để chạm vào món ăn ít người biết: chù ụ – loài giáp xác sống đêm, lặng lẽ nhưng đậm vị.

Tin liên quan

Về Cà Mau bắt ba khía với tụi nhỏ, làm quá trời món ngon

Về Cà Mau bắt ba khía với tụi nhỏ, làm quá trời món ngon

Tôi đang ngồi ăn cơm với ba khía rang me đây, nhớ tụi nhỏ quá. Chạnh lòng nghĩ tới những đứa cùng lứa tuổi, người ta được sung sướng mà thấy thương ghê...

Khám phá thêm chủ đề

đặc sản Ba khía ẩm thực bia khía muối cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận