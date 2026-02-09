Đưa nghị quyết vào cuộc sống là then chốt

Nhấn mạnh thành công của Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, điểm nổi bật của Đại hội XIV là tinh thần hành động, kỷ luật thực thi và quyết tâm chính trị rất cao, trong đó, vấn đề then chốt là khâu tổ chức thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị chiều 9.2 ẢNH: ĐẢNG CỘNG SẢN

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tập trung thực hiện 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định.

Thứ nhất, tập trung nâng cao năng lực thể chế hóa và cụ thể hóa nghị quyết thành chính sách và pháp luật. Thứ hai, cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi. Thứ ba, coi hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất của việc thực hiện nghị quyết.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thứ năm, gắn thực hiện nghị quyết với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia.

Trong đó, các cơ quan đảng Trung ương có trách nhiệm giữ vai trò trung tâm định hướng và kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nghị quyết trên phạm vi toàn quốc.

Hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu mỗi nhiệm vụ, giải pháp phải xác định rõ nội dung công việc, rõ cán bộ, bộ phận, đơn vị thực hiện, rõ tiến độ, trách nhiệm, lượng hóa bằng sản phẩm, kết quả cụ thể; kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, chung chung, sao chép máy móc.

Chuyển mạnh tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng". Kết quả thực hiện Chương trình hành động là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự hội nghị chiều 9.2 ẢNH: ĐẢNG CỘNG SẢN

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, "nói ít - làm nhiều - làm đến cùng", nhất là của người đứng đầu. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; coi đây là khâu quan trọng để bảo đảm nghị quyết được thực hiện nghiêm túc.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước cơ quan, đơn vị.

Cùng đó, ông Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ nghiêm túc tiếp thu các nội dung đã được quán triệt tại hội nghị; khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt nhất, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIV đã đề ra.