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    Chuyển nhầm 1,4 tỉ vào tài khoản người đã qua đời, phải nhờ công an hỗ trợ

    Tuyến Phan
    Tuyến Phan
    Người đàn ông ở Phú Thọ chuyển nhầm 1,4 tỉ đồng vào tài khoản người đã qua đời, phải nhờ công an và con cháu của người được chuyển nhầm tiền hỗ trợ thì mới nhận lại tiền.

    Sự việc hi hữu xảy ra tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ. Cách đây 1 tuần, anh Nguyễn Văn Tám (31 tuổi, trú trên địa bàn) chuyển nhầm tiền 1,4 tỉ đồng vào tài khoản của người khác.

    Dù đã cố gắng liên lạc với người được chuyển nhầm tiền nhưng không được, anh Tám đành trình báo công an xã để được hỗ trợ.

    Chuyển nhầm 1,4 tỉ vào tài khoản người đã qua đời, phải nhờ công an hỗ trợ- Ảnh 1.

    Anh Nguyễn Văn Tám được công an hỗ trợ sau khi chuyển nhầm tiền vào tài khoản người đã qua đời

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đào Xá phối hợp với Công an xã Xuân Lương (tỉnh Bắc Ninh) và các cơ quan ngân hàng để liên hệ với gia đình chủ tài khoản.

    Kết quả xác minh cho thấy chủ tài khoản được chuyển nhầm tiền đã qua đời. Việc hoàn trả số tiền cần có sự thống nhất của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

    Để hỗ trợ anh Tám, công an 2 xã đã phối hợp liên hệ, hướng dẫn gia đình người đã mất hoàn thiện các thủ tục cần thiết để xử lý khoản tiền chuyển nhầm.

    Đến nay, anh Tám đã nhận lại đầy đủ số tiền 1,4 tỉ đồng. Người đàn ông viết thư cảm ơn, gửi tới lực lượng Công an xã Đào Xá vì đã giúp nhận lại tài sản.

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