Lễ cúng khác so với lệ thường của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn này được ông Ông Quang Tỷ, Trưởng Hội quán Tam Sơn giải thích rằng nơi đây không chỉ là ngôi tổ tâm linh thờ nghệ thuật múa rồng của riêng cộng đồng di cư người Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến sống tại Chợ Lớn, mà còn là nơi duy trì những lễ cúng mang sắc thái văn hóa độc đáo.

Ông Quang Tỷ cho biết, điểm khác biệt nổi bật nhất trong đời sống tâm linh của người Hoa tại hội quán chính là nghi thức cúng cô hồn. Thông thường với cộng đồng người Hoa và Việt đều tổ chức lễ cúng cô hồn vào dịp Trung nguyên (rằm tháng 7 âm lịch), thì người Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) lại tổ chức lễ cúng cô hồn lớn nhất vào dịp Hạ nguyên, tức ngày rằm tháng 10 âm lịch. Lịch cúng diễn ra khoảng 3 ngày, từ ngày 12 – 15 tháng 10 âm lịch.

Theo thông lệ hằng năm, cứ đến rằm tháng 10 âm lịch, Hội quán Tam Sơn ở phường Chợ Lớn lại tổ chức lễ cúng cô hồn ẢNH: PHẠM HỮU

Đây là nét văn hóa đặc trưng của người Hoa gốc Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến còn lưu giữ tại Hội quán Tam Sơn ẢNH: PHẠM HỮU

Những ngày này, người Hoa gốc Phúc Châu trở về hội quán, tham gia lễ cúng các vong linh, tưởng nhớ người thân đã qua đời ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó, hội quán còn dành khu vực riêng để cúng tế các vị từng là trưởng, phó ban quản trị các thời kỳ của hội quán ẢNH: PHẠM HỮU

Theo ông Tỷ, tục lệ này xuất phát từ bối cảnh văn hóa nông nghiệp lâu đời của người Phúc Châu xưa tại Trung Quốc. Tại quê nhà, vào tháng 7 âm lịch, người dân phải tập trung toàn bộ sức lực cho công việc đồng ruộng, cấy cày và chăm sóc mùa màng bận rộn nên không có thời gian rảnh rỗi.

Do đó, họ phải đợi đến rằm tháng 10 âm lịch, khi công việc gặt hái và thu hoạch nông sản đã hoàn tất trọn vẹn, mới có thời gian thong thả tập trung lập đàn tràng cúng tế. Cũng từ đó, khi di cư sang Việt Nam người Phúc Châu mang theo lễ cúng cô hồn và được lưu giữ, kế thừa đến ngày nay.

Vào dịp lễ cúng cô hồn rằm tháng 10 này, Hội quán Tam Sơn tổ chức lễ cúng trang trọng. Hội quán lập đàn tràng lớn, thỉnh các pháp sư về làm pháp sự, tụng kinh cầu siêu và thực hiện đầy đủ các nghi thức cúng tế cô hồn, những trưởng ban hội qua các đời, các vong linh. Đông đảo bà con đồng hương Phúc Châu và Phúc Kiến sống tại TP.HCM đều trở về hội quán để tham dự lễ cầu siêu này.

Ngay ở cửa chính là tượng giấy ông Tiêu án ngữ. Theo câu chuyện truyền miệng của người Hoa, ông Tiêu là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ tát. Mục đích hóa thành hình tượng dữ tợn nhằm để các vong linh kính sợ và nghe theo, đồng thời ông Tiêu cũng phân phát vật thực cho các vong linh vất vưởng ẢNH: PHẠM HỮU

Tại lễ cúng còn có con tàu giấy, ngụ ý muốn đưa các vong linh người Phúc Châu trở về cố hương như con tàu đã từng đưa họ di cư sang Việt Nam thời xưa ẢNH: PHẠM HỮU

Các vật thực cúng cô hồn ở chùa gồm mía, các loại củ, bánh, kẹo và bánh bao đặc trưng của người Hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chiều, lễ cúng chính mới diễn ra. Thầy cúng cùng dàn nhạc và những người dân có mặt cùng đọc kinh cầu siêu bằng tiếng Hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Các nghi lễ của người Hoa được thực hiện ở nhiều nơi trong khuôn viên hội quán ẢNH: PHẠM HỮU

Cũng theo ông Tỷ, bên cạnh lễ cúng tổ và lễ cúng cô hồn tháng 10 âm lịch, tại Hội quán Tam Sơn còn diễn ra các lễ cúng Ông, cúng Bà Thiên Hậu hằng năm. Hội quán còn có các nghi lễ như khai quang điểm nhãn và cúng xuất quân cho rồng biểu diễn. Mỗi dịp Tết Nguyên đán hay rằm tháng giêng, trước khi đưa đoàn rồng đi biểu diễn, toàn bộ thành viên đều quy tụ về Hội quán Tam Sơn để làm lễ cúng bái và thực hiện nghi thức khai quang điểm nhãn. Đáng chú ý, trong khi nhiều đoàn múa khác thường chỉ khai quang điểm nhãn một lần duy nhất khi tạo lập linh vật mới, thì đoàn rồng Phúc Kiến lại duy trì lễ cúng xin phép và điểm nhãn linh thiêng tại hội quán trước mỗi đợt xuất quân.

Ngoài ra còn có lễ cúng tổ và ngày vía Long Vương (22 tháng 6 âm lịch). Vào ngày này, tất cả thành viên trong đoàn múa rồng tập trung về Hội quán Tam Sơn để dâng hương bái tổ. Sau các nghi thức cúng lễ, đoàn tiến hành múa rồng sơ (múa tượng trưng tại chỗ trong không gian hội quán) để dâng lên cho tổ thưởng lãm, trước khi thụ lộc và liên hoan vào buổi tối.

Sau khi kết thúc phần đọc kinh cầu siêu, hàng dài người dân cầm bài vị người thân đã mất đi 1 vòng quanh hội quán rồi tiến ra phía sân trước ẢNH: PHẠM HỮU

Các bài vị được sắp xếp trên con tàu giấy chờ được đốt đi ẢNH: PHẠM HỮU

Thầy cúng thực hiện các nghi thức và châm lửa đốt ông Tiêu cùng con tàu giấy và các bài vị ẢNH: PHẠM HỮU