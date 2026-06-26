Chuyện sau cổng cưới hơn 100 m từ lá dừa nước, lá đủng đỉnh: Cả xóm chung tay

Chú rể đã tự thiết kế cổng cưới và khu vực chụp hình theo phong cách dân giã từ lá dừa nước, lá đủng đỉnh cùng một số vật liệu dễ tìm tại địa phương. Để hoàn thiện công trình này, hơn 20 người gồm hàng xóm, bạn bè đã cùng nhau góp sức thực hiện trong hơn 2 ngày. Người đi cắt lá, người vận chuyển vật liệu, người đan kết, dựng khung và trang trí, không khí chuẩn bị đám cưới trở nên rộn ràng như ngày hội của cả xóm.

Không ít người còn để lại bình luận xin bí quyết để áp dụng vào đám cưới của bản thân sau khi chủ nhân đăng lên mạng xã hội.



Chia sẻ với Thanh Niên, anh Huỳnh Hồng Phương (26 tuổi, quê ở xã Mỏ Cày, Vĩnh Long) cho biết ý tưởng làm cổng cưới từ cây lá quê nhà xuất phát từ kỷ niệm khi anh học lớp 9. Trong một lần dự đám cưới của người cậu, anh ấn tượng với cổng cưới được trang trí bằng những vật liệu dân dã, gần gũi. Thấy đường vào nhà mình cũng dài và thẳng tương tự, anh nung nấu ý định sẽ tự làm một cổng cưới bằng hoa lá cho ngày trọng đại.

Anh Phương treo thêm bóng đèn, bóng bay để con đường trở nên lung linh ẢNH: NVCC

Để hiện thực hóa ý tưởng, họ hàng bên ngoại cùng anh lên kế hoạch, chuẩn bị nguyên vật liệu và chung tay thực hiện cổng cưới dài hơn 116 m. Riêng phần lá dừa nước, anh Phương mất khoảng 2 ngày đi tìm trong xóm, thu gom hơn 50 tàu lá, mỗi tàu dài từ 7 - 8 m. Người dân địa phương nhiệt tình ủng hộ, không lấy tiền mà còn tận tình chỉ những nơi có tàu lá đẹp, kích thước lớn để anh lựa chọn. Đám cưới của anh diễn ra vào ngày 14.6.

"Khách mời bất ngờ khi chứng kiến cổng cưới đặc biệt, ai nấy đều chụp hình và bàn luận sôi nổi về công trình ý nghĩa đó. Nhiều người còn nói đây là lần đầu tiên họ tham dự và đám cưới được trang trí thủ công, tỉ mỉ", anh Phương bày tỏ.

Cặp đôi yêu nhau từ năm học lớp 12 ẢNH: NVCC

Anh Phương và cô dâu Huỳnh Thị Mỹ Huyền (26 tuổi) quen nhau từ năm lớp 7 khi ngồi cùng bàn. Từ tình bạn tuổi học trò, cả hai dần trở nên thân thiết, thường xuyên hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống. Lên cấp 3, dù không còn học chung lớp nhưng vẫn giữ liên lạc, trò chuyện và động viên nhau. Sau nhiều năm gắn bó, họ chính thức trở thành một cặp từ năm lớp 12 và cùng viết tiếp câu chuyện tình yêu kéo dài đến ngày cưới.

Anh Phương kể, khi học lớp 7, anh từng đưa chị Mỹ Huyền về nhà chơi cùng nhóm bạn. Sau chuyến đi đó, chị Huyền bất ngờ kể rằng mình đã mơ thấy cả hai sẽ tổ chức đám cưới với nhau trong tương lai.

Khu vực chụp hình cũng được trang trí đẹp mắt ẢNH: NVCC

"Ba tôi mất năm 2010, đúng thời điểm chúng tôi học lớp 7. Sau lần về nhà chơi, cô ấy kể đã nằm mơ hai đứa sẽ cưới nhau. Lúc đó cả hai mới 13 tuổi, không ai nghĩ nhiều. Vậy mà đúng 13 năm sau, giấc mơ ấy lại trở thành hiện thực", anh Phương xúc động chia sẻ.

Dân mạng nhiệt tình chúc phúc cô dâu, chú rể ẢNH: NVCC

Về phía nhà gái, cô dâu Mỹ Huyền cùng người thân không khỏi bất ngờ trước sự tỉ mỉ và tâm huyết của chú rể trong việc chuẩn bị đám cưới. Do gia đình nhà gái cũng bận rộn lo tiệc cưới nên không thể sang phụ giúp trang trí từ sớm.

Trải qua hơn 10 năm bên nhau, cặp đôi không tránh khỏi những lúc bất đồng, cãi vã. Tuy nhiên, nhờ tình cảm sâu đậm và sự thấu hiểu dành cho nhau, cả hai đã vượt qua mọi khó khăn để đi đến cái kết viên mãn. Với cô dâu, anh Phương là người sống có chí tiến thủ, chăm chỉ làm ăn và luôn yêu thương vợ.

Bông hoa đẹp được kết từ lá dừa nước ẢNH: NVCC