Cô dâu cầm bó lúa làm hoa cưới, khách nhìn là đoán nghề chú rể

Trong đám hỏi, cô dâu diện áo dài và váy cưới màu trắng, tay cầm bó lúa chín được buộc gọn bằng dây ruy băng vải bố, điểm xuyết vài bông calla lily. Giữa không gian sang trọng của buổi tiệc, hình ảnh bó lúa mang đến cảm giác mộc mạc, gần gũi và khiến nhiều người chú ý bởi ý nghĩa đặc biệt phía sau.

Không ít ý kiến cho rằng bó lúa không chỉ tạo điểm nhấn lạ mắt mà còn tượng trưng cho sự đủ đầy, niềm tự hào về nghề truyền thống cùng mong ước về cuộc sống hôn nhân bền chặt, ấm êm.



Chị Huỳnh chọn bó lúa điểm xuyết vài bông calla lily làm hoa cưới ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Mộng Huỳnh (22 tuổi) quê ở Vĩnh Long cho biết chồng chị là anh Phúc Hậu (32 tuổi), quê ở Cần Thơ (Sóc Trăng cũ). Đám hỏi được tổ chức vào ngày 8.3 và đám cưới mới diễn ra vào ngày 5.5. Những hình ảnh kỷ niệm mới thu hút sự quan tâm của mọi người sau khi đăng tải lên mạng xã hội.

Nhiều người ấn tượng với bó hoa độc lạ của cô dâu ẢNH: NVCC

Cô dâu chia sẻ, bó lúa mang đậm nét thuần Việt, tuy giản dị nhưng có ý nghĩa đặc biệt với gia đình chồng. Vì gia đình nhà chồng kinh doanh trong lĩnh vực lúa gạo nên cả hai quyết định chọn lúa ST25 làm hoa cưới. Theo chị, đây không chỉ là cách tôn vinh nghề truyền thống của gia đình mà còn góp phần quảng bá giống gạo nổi tiếng của quê chồng ở Sóc Trăng (cũ).

"Chồng mình đã đi 5 - 6 mẫu ruộng để tìm những cây lúa đẹp nhất, vừa chín cúi đầu xuống. Khách mời nhìn vào đã đoán được công việc của chú rể cũng như gia đình. Mình rất vui và hạnh phúc khi mọi người có thể biết được ý nghĩa đằng sau của bó hoa cưới đặc biệt này. Ngoài ra, xe đưa dâu cũng được chú rể dùng lúa ST25 để trang trí thay vì hoa tươi như bình thường", chị Huỳnh cho hay.

Bó hoa cưới của chị Huỳnh có nhiều ý nghĩa ẢNH: NVCC

Năm 2022, anh Hậu tình cờ gặp chị Huỳnh trong một lần đi thu mua lúa gạo. Ấn tượng trước vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành của cô gái, anh chủ động làm quen rồi dần nảy sinh tình cảm. Sau 4 năm đồng hành với nhiều kỷ niệm vui buồn, cặp đôi quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè.

Bó lúa được chú rể lựa chọn tỉ mỉ ẢNH: NVCC

Anh Phúc Hậu bày tỏ, điều khiến vợ chồng hạnh phúc nhất là khách mời và cộng đồng mạng đều hiểu được thông điệp mà cả hai muốn gửi gắm. "Mình không nghĩ bó lúa lại được mọi người yêu thích đến vậy. Với tụi mình, đó không chỉ là hoa cưới mà còn là niềm tự hào về nghề nghiệp và quê hương", chú rể chia sẻ.