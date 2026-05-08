Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Cô dâu cầm bó lúa làm hoa cưới, khách nhìn là đoán nghề chú rể

Dương Lan
Dương Lan
08/05/2026 11:25 GMT+7

Thay vì hoa cưới truyền thống, cô dâu chọn bó lúa ST25 do chính chú rể tìm ngoài ruộng như cách thể hiện niềm tự hào với nghề lúa gạo của gia đình.

Trong đám hỏi, cô dâu diện áo dài và váy cưới màu trắng, tay cầm bó lúa chín được buộc gọn bằng dây ruy băng vải bố, điểm xuyết vài bông calla lily. Giữa không gian sang trọng của buổi tiệc, hình ảnh bó lúa mang đến cảm giác mộc mạc, gần gũi và khiến nhiều người chú ý bởi ý nghĩa đặc biệt phía sau. 

Không ít ý kiến cho rằng bó lúa không chỉ tạo điểm nhấn lạ mắt mà còn tượng trưng cho sự đủ đầy, niềm tự hào về nghề truyền thống cùng mong ước về cuộc sống hôn nhân bền chặt, ấm êm.

Cô dâu chọn bó lúa làm hoa cưới, ý nghĩa đằng sau gây chú ý - Ảnh 1.

Chị Huỳnh chọn bó lúa điểm xuyết vài bông calla lily làm hoa cưới

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Mộng Huỳnh (22 tuổi) quê ở Vĩnh Long cho biết chồng chị là anh Phúc Hậu (32 tuổi), quê ở Cần Thơ (Sóc Trăng cũ). Đám hỏi được tổ chức vào ngày 8.3 và đám cưới mới diễn ra vào ngày 5.5. Những hình ảnh kỷ niệm mới thu hút sự quan tâm của mọi người sau khi đăng tải lên mạng xã hội.

Cô dâu chọn bó lúa làm hoa cưới, ý nghĩa đằng sau gây chú ý - Ảnh 2.

Nhiều người ấn tượng với bó hoa độc lạ của cô dâu

ẢNH: NVCC

Cô dâu chia sẻ, bó lúa mang đậm nét thuần Việt, tuy giản dị nhưng có ý nghĩa đặc biệt với gia đình chồng. Vì gia đình nhà chồng kinh doanh trong lĩnh vực lúa gạo nên cả hai quyết định chọn lúa ST25 làm hoa cưới. Theo chị, đây không chỉ là cách tôn vinh nghề truyền thống của gia đình mà còn góp phần quảng bá giống gạo nổi tiếng của quê chồng ở Sóc Trăng (cũ).

"Chồng mình đã đi 5 - 6 mẫu ruộng để tìm những cây lúa đẹp nhất, vừa chín cúi đầu xuống. Khách mời nhìn vào đã đoán được công việc của chú rể cũng như gia đình. Mình rất vui và hạnh phúc khi mọi người có thể biết được ý nghĩa đằng sau của bó hoa cưới đặc biệt này. Ngoài ra, xe đưa dâu cũng được chú rể dùng lúa ST25 để trang trí thay vì hoa tươi như bình thường", chị Huỳnh cho hay.

Cô dâu chọn bó lúa làm hoa cưới, ý nghĩa đằng sau gây chú ý - Ảnh 3.

Bó hoa cưới của chị Huỳnh có nhiều ý nghĩa

ẢNH: NVCC

Năm 2022, anh Hậu tình cờ gặp chị Huỳnh trong một lần đi thu mua lúa gạo. Ấn tượng trước vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành của cô gái, anh chủ động làm quen rồi dần nảy sinh tình cảm. Sau 4 năm đồng hành với nhiều kỷ niệm vui buồn, cặp đôi quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè.

Cô dâu chọn bó lúa làm hoa cưới, ý nghĩa đằng sau gây chú ý - Ảnh 4.

Bó lúa được chú rể lựa chọn tỉ mỉ

ẢNH: NVCC

Anh Phúc Hậu bày tỏ, điều khiến vợ chồng hạnh phúc nhất là khách mời và cộng đồng mạng đều hiểu được thông điệp mà cả hai muốn gửi gắm. "Mình không nghĩ bó lúa lại được mọi người yêu thích đến vậy. Với tụi mình, đó không chỉ là hoa cưới mà còn là niềm tự hào về nghề nghiệp và quê hương", chú rể chia sẻ.

Cô dâu chọn bó lúa làm hoa cưới, ý nghĩa đằng sau gây chú ý - Ảnh 5.

Xe hoa cũng được chú rể dùng lúa để trang trí

ẢNH: NVCC

 

Tin liên quan

Chú rể Việt cưới cô dâu Đức xinh như búp bê, cả xóm kéo đến chúc phúc

Chú rể Việt cưới cô dâu Đức xinh như búp bê, cả xóm kéo đến chúc phúc

Đám cưới của chú rể ở Hưng Yên với cô dâu Đức xinh đẹp thu hút bà con trong xóm đến chúc phúc, trò chuyện thân mật với cô dâu ngoại quốc.

Nghẹn ngào đám cưới cô dâu mồ côi: 'Bố mẹ yên tâm, em bé đã trưởng thành'

Clip em trai tặng chai tiền tiết kiệm trong đám hỏi, cô dâu nghẹn ngào

Khám phá thêm chủ đề

Bó lúa Cô dâu Hoa cưới lúa gạo ST25 Đám hỏi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận