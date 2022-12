Chuyện tình đẹp của cặp đôi nên duyên từ màu áo xanh

Những ngày “trăng mật” đặc biệt

Đều là những cán bộ Đoàn, trưởng thành từ màu áo xanh nên Lê Đức Quy (công tác tại Thành đoàn TP.HCM) và Huỳnh Ái Thy (công tác tại Đoàn Trường ĐH Sài Gòn) đã có một chuyện tình thật đẹp với màu áo xanh. Và ngày 26.11 vừa rồi, họ đã có một đám cưới thật đẹp để từ 2 tiếng “đồng chí” từ nay họ đã chính thức gọi nhau là vợ chồng.

Mới đây, chàng trai ấy lại khiến nhiều người cảm động khi đăng lên Facebook cá nhân một bài thơ đầy ấn tượng: “Có một màu áo sao rất yêu/Không chỉ riêng ta chắc rất nhiều/Anh em nhiệt huyết đều trân quý/Màu áo thanh niên chứa bao điều/Có một màu áo sao rất thương/Không sắc lung linh, chẳng phô trương/Cùng ta đi hết thời xuân trẻ/Nắm chặt tay nhau những chặng đường”.

Kèm theo bài thơ là những lời chia sẻ đầy ngọt ngào của Quy về chuyện tình đẹp được nên duyên từ màu áo xanh: “Tình yêu bao giờ cũng đẹp và hành trình từ khi yêu đến lúc lập gia đình là một chặng đường mà ở đó có đủ những cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có và đích đến chính là hạnh phúc. Tình yêu là một món quà đặc biệt và tình yêu của những người làm công tác Đoàn - Hội lại càng là một điều thú vị bởi từ 2 tiếng “đồng chí” chúng ta gọi nhau trong công tác Đoàn đến 2 tiếng “chồng vợ” trong gia đình là cả sự cố gắng và vun vén về thời gian và tình cảm dành cho nhau.

Đoàn cho ta sự tự tin, tính tự lập, cho ta sự nhiệt huyết và dạy ta cách mở lòng. Chính vì sự mở lòng đó mà chúng mình đến với nhau, thông cảm và chia sẻ cho nhau, chấp nhận khuyết điểm của nhau và cùng nhau đi qua những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ. Lê Đức Quy

Tổ chức Đoàn đã giúp cho chúng mình gặp và biết nhau, rồi từ hoạt động của Đoàn hai chúng ta đã chọn đồng hành, đợi chờ và thông cảm cho nhau, cùng nắm tay đi đến ngày hôm nay, cùng nhau vượt qua những khó khăn, những mâu thuẫn bằng sự chân thành và sẻ chia. Cảm ơn đồng chí! Cảm ơn em! Cảm ơn vợ”.

Quy và Thy quen nhau từ năm 2018, nhân chuyến tập huấn công tác tuyên giáo và cả hai đã gặp nhau. “Khi ấy mình là cán bộ Thành đoàn phụ trách nhóm, còn bạn ấy là thường trực cơ sở Đoàn tham gia chương trình. Lần đầu tiên bạn ấy biết mình là qua cuộc điện thoại thông tin về chuyến đi. Do cả hai cùng làm Đoàn và cùng làm công tác tuyên giáo nên cũng có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động cùng nhau và đặc biệt là bạn tham gia các hoạt động do mình tham mưu tổ chức. Nhưng trước đó, năm 2016 thì bạn đã biết mình thông qua bộ sản phẩm Tự hào cán bộ Đoàn nhân dịp 26.3 nhưng có điều chưa gặp nhau”, Quy kể và nhớ như in ngày cả hai được gặp nhau là 28.9.2018.

Nhắc đến những điều thú vị trong chuyện tình của cả hai, Quy bày tỏ: “Khi cả hai cùng làm Đoàn thì có nghĩa thời gian dành cho nhau không nhiều bằng dành cho tổ chức. Thú vị là chúng mình hẹn hò nhau, đi chơi, đi ăn và thậm chí lúc đi thử váy cưới, mua nhẫn cưới cũng mặc áo Đoàn vì chúng mình phải tranh thủ sau các hoạt động để làm những điều của riêng hai đứa. Có thể nói hoạt động của Đoàn đã cho chúng mình những ngày “trăng mật” rất đặc biệt”.

Cảm ơn đoàn, cảm ơn màu áo xanh

Với Ái Thy thì điều thú vị nhất trong chuyện tình của hai đứa là cùng công tác ở một lĩnh vực nên thường sẽ cùng bận và cùng rảnh ở một khoảng thời gian nhất định. Ít khi có trường hợp bạn này rảnh mà bạn kia bận, nên cả hai thường không phải gây nhau, hay xích mích vì thời gian làm việc.

“Thú vị nữa là có những hoạt động cả hai cùng có mặt nhưng với những vai trò khác nhau. Mặc dù là đi làm nhưng cũng giống như đang hẹn hò”, cô nàng hài hước ví von.

Nhờ có tổ chức Đoàn, có màu áo xanh mà chuyện tình của Quy và Thy đã đẹp hơn, đặc biệt hơn rất nhiều. Thy xúc động nói: “Để tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp thì cần có nhiều yếu tố, đối với tụi mình thì việc có cùng một lý tưởng là một sự đồng điệu rất lớn. Nhờ có Đoàn mà tụi mình biết nhau, tìm hiểu và đồng hành cùng nhau. Tình yêu của tụi mình đòi hỏi sự thấu hiểu và chia sẻ cho nhau rất nhiều, bởi mình nghĩ nếu không phải là một cán bộ Đoàn thì chắc tụi mình rất khó duy trì mối quan hệ”.

Ái Thy cũng cho rằng nhờ có Đoàn mà cả hai có chung nhiều mối quan hệ, nhiều bạn chung và nhiều dịp đi chung với nhau. Cả hai cùng chia sẻ, định hướng, hỗ trợ nhau trong công việc.

“Đoàn cho ta sự tự tin, tính tự lập, cho ta sự nhiệt huyết và dạy ta cách mở lòng. Chính vì sự mở lòng đó mà chúng mình đến với nhau, thông cảm và chia sẻ cho nhau, chấp nhận khuyết điểm của nhau và cùng nhau đi qua những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ”, Quy hạnh phúc chia sẻ và bày tỏ sự biết ơn, trân quý: “Điều mình quý nhất là khi có vợ mình vẫn có Đoàn. Vì cùng là cán bộ Đoàn nên chúng mình thông cảm cho nhau, thấu hiểu tính chất công việc của nhau, vừa vun vén hạnh phúc gia đình, vừa đắp bồi chung cho lý tưởng, cho màu áo thanh niên VN”.

Và “Cảm ơn” là điều mà Quy và Thy cũng như các cặp đôi khác được nên duyên từ màu áo xanh muốn nói. “Cảm ơn tổ chức Đoàn vì đã cho chúng mình một môi trường để rèn luyện bản thân, cống hiến sức mình và bén duyên hạnh phúc với nhau. Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sắp tới, xin phép cho gia đình nhỏ của tụi mình góp một phần tình cảm, sự nhiệt huyết và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ, chúc nhiệm kỳ 2022 - 2027, tổ chức Đoàn chúng ta có thật nhiều hoạt động, công trình và phần việc bổ ích, thiết thực; có thể khơi sức, phát huy được tinh thần trí tuệ của tuổi trẻ VN chung tay xây dựng một VN giàu đẹp, hùng cường”, Quy chia sẻ đầy tâm huyết.