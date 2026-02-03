Chuyện về Anuk - gấu chó không ngủ đông, luôn tò mò khám phá

Anuk là một con gấu chó từng được cứu khỏi một vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép hiện đang được nuôi dưỡng tại khu vực bán tự nhiên của Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Tại đây, đội ngũ chuyên gia áp dụng kỹ thuật làm giàu môi trường nhằm khơi gợi bản năng khám phá và gia tăng thời gian kiếm ăn cho nó. Để thực hiện hoạt động này, Anuk dùng chiếc lưỡi dài, bàn chân khỏe và khéo léo dùng móng vuốt dài cong cũng như khả năng nhận thức của bản thân.

Anuk là gấu chó từng được cứu khỏi một vụ buôn bán động vật hoang dã ẢNH: CƠ SỞ BẢO TỒN GẤU NINH BÌNH

Gấu chó chủ yếu ăn côn trùng, mật ong, trái cây và động vật nhỏ ẢNH: CƠ SỞ BẢO TỒN GẤU NINH BÌNH

Khi cổng vừa mở, Anuk nhanh chóng lao ra kiểm tra những món quà được chuẩn bị sẵn. Con vật lập tức tiếp cận máng ăn hình vuông, nơi đặt những củ cà rốt tươi, trước khi di chuyển sang chiếc thùng phuy màu xanh. Tại đây, Anuk dùng lực lăn thùng, khiến các ống tre giấu bên trong rơi ra, qua đó "thu hoạch" được những viên thức ăn khô theo cách đầy chủ động và linh hoạt.

Anuk thích chơi đồ chơi từ ống tre ghép lại với nhau ẢNH: CƠ SỞ BẢO TỒN GẤU NINH BÌNH

"Một món đồ chơi mới được thiết kế từ nhiều ống tre ghép lại với nhau, bên trong giấu các loại hạt và côn trùng, tạo nên thử thách đòi hỏi Anuk phải vận dụng sự khéo léo. Để lấy được thức ăn, Anuk chỉ có thể thò lưỡi vào sâu trong ống tre, cách kiếm ăn tương tự tập tính của gấu chó ngoài tự nhiên khi tìm mật ong hoặc côn trùng trong tổ ong, hốc cây. Sau khi "chinh phục" phần thức ăn được giấu kín, Anuk tiếp tục leo lên cây, thong thả liếm những vệt mứt được bôi trên từng cành", bà Emily Lloyd - đại diện Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình cho hay.

Sau khi vận động khá nhiều, Anuk lui về ngôi nhà trên cây mới xây. Gấu chó là loài sống trên cây nhiều nhất trong 8 loài gấu và dành phần lớn thời gian ở trên tán cây cao. Vì vậy, Anuk thích nghỉ ngơi ở nơi cao nhất trong khu bán tự nhiên. Trên đó, Anuk thích món đồ chơi mới, quả bóng Kong đông lạnh với đầy trái cây nghiền nhỏ.

Căn nhà của Anuk được thiết kế và xây dựng trên cao ẢNH: CƠ SỞ BẢO TỒN GẤU NINH BÌNH

Theo Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình, việc làm giàu môi trường sống là điều quan trọng cho sự phát triển lành mạnh ở động vật nhỏ tuổi như gấu con Anuk. Sau khi thăm dò quanh khu bán tự nhiên, Anuk nằm xuống với một ống tre rồi ngửa ra, xoay xở lấy những trái cây đông lạnh và côn trùng được giấu bên trong.

"Các kế hoạch thực hiện thành công có thể khuyến khích hành vi gấu thể hiện trong tự nhiên, khơi dậy bản tính khám phá. Điều này cũng kích thích tư duy và tạo điều kiện vui chơi, giảm căng thẳng và các hành vi rập khuôn bất thường ở động vật", bà Emily Lloyd chia sẻ.

Sự tò mò và niềm vui của Anuk là tín hiệu tốt về trạng thái tinh thần và sự hài lòng của gấu con. Để đạt được điều này, đội chăm sóc động vật xem xét tính cách từng gấu, độ tuổi, tiền sử bệnh, khả năng vận động, hạn chế về không gian và liệu con đó có thể sống theo nhóm hay sống một mình cùng nhiều khía cạnh khác.

Hình ảnh về Anuk được nhiều bình luận khi chia sẻ lên mạng xã hội ẢNH: CƠ SỞ BẢO TỒN GẤU NINH BÌNH

Anuk thích leo trèo trên cây ẢNH: CƠ SỞ BẢO TỒN GẤU NINH BÌNH

Việt Nam là nơi sinh sống của gấu chó và gấu ngựa, hai loài gấu phân bố rộng rãi trên khắp Đông Nam Á với những đặc điểm riêng biệt của từng loài.

Gấu ngựa lớn, thường nặng tối đa 200 kg trong khi gấu chó nhỏ và nhanh nhẹn hơn nặng tối đa 80 kg. Gấu chó có yếm ngực hình chữ "U", còn gấu ngựa có yếm ngực hình chữ "V". Gấu chó chủ yếu ăn côn trùng, mật ong, trái cây và động vật nhỏ. Gấu ngựa có chế độ ăn đa dạng hơn, bao gồm trái cây, rau củ, hạt, động vật nhỏ và thực vật.

Cả hai loài đều đang đối mặt với các mối đe dọa như mất môi trường sống, săn bắt trái phép và nuôi nhốt để khai thác mật gấu. Gấu chó và gấu ngựa đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giúp phân tán hạt giống và kiểm soát côn trùng. Bảo vệ chúng cũng chính là bảo vệ những cánh rừng Đông Nam Á.