Thời sự Pháp luật

Chuyên viên quản lý đất đai chiếm đoạt tiền của người dân

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
30/12/2025 15:39 GMT+7

Lợi dụng vị trí công tác trong tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đất đai, một nguyên chuyên viên tại Quảng Ninh đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của người dân.

Ngày 30.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, trú tại tổ 8, khu Hồng Hà 8, P.Hạ Long, Quảng Ninh), để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Chuyên viên quản lý đất đai chiếm đoạt tiền của người dân- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thanh Tuấn

ẢNH: N.T

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thanh Tuấn nguyên là chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị P.Hồng Gai (Quảng Ninh). 

Trong thời gian công tác, Tuấn được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn. Lợi dụng vị trí, quyền hạn được giao, Tuấn đã có hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý cần giải quyết thủ tục nhanh của người dân để yêu cầu, chiếm đoạt tiền trái quy định.

Cụ thể, Tuấn đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của một công dân thông qua việc hứa hẹn hỗ trợ, tác động trong khâu thẩm định hồ sơ đất đai. Số tiền này không được nộp vào bất kỳ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào mà bị can sử dụng cho mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Tuấn theo khoản 3 điều 355 Bộ luật Hình sự, vì hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan (nếu có); đồng thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

