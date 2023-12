Chuyến xe mùa xuân 'Tết sum vầy - Xuân trọn vẹn' lại sắp sửa lăn bánh

Ấm lòng hành khách lên xe với những phần quà tết nhận từ chương trình

1.300 tấm vé gói trọn ước vọng đoàn viên

Kinh tế TP.HCM và các tỉnh thành phía nam đang đối mặt với giai đoạn được xem là khó khăn hơn cả thời kỳ đại dịch. Hoạt động kinh doanh giảm sút ở nhiều ngành nghề trọng điểm như dệt may, bất động sản, xây dựng... khiến người lao động gặp muôn vàn khó khăn. Sự ảnh hưởng của hàng loạt lý do như kinh tế khó khăn, ảnh hưởng của lũ lụt,... khiến cơ hội về quê đón Tết Giáp Thìn 2024 của nhiều người lao động và sinh viên dường như bỏ ngỏ. Trước tình cảnh đó, chuyến xe mùa xuân "Tết sum vầy - Xuân trọn vẹn" đã kịp thời trở lại để trao tặng những tấm vé xe về quê cho những đối tượng khó khăn, giúp họ được về bên gia đình dịp đầu xuân mới.

So với các chương trình năm trước, chuyến xe lần này có sự gia tăng của các tỉnh thành đi qua. Cụ thể năm nay, chuyến xe sẽ dừng chân ở 12 tỉnh thành, tăng 1 tỉnh thành so với năm 2023. Chương trình một lần nữa nhận được sự đồng hành của đơn vị tài trợ chính là Công ty CP Acecook Việt Nam, trao tặng 1.300 vé xe cho những hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung về quê đón tết. Chuyến xe tiếp tục do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM tổ chức.

Hành khách nô nức xếp hàng lên xe sau khi được Ban tổ chức hướng dẫn

Hiện cổng đăng ký vé xe tại tetsumvay.thanhnien.vn đã mở và liên tục ghi nhận hàng trăm đơn đăng ký từ các bạn sinh viên và người lao động khó khăn. Mỗi lá đơn là một câu chuyện xúc động về nghị lực vượt qua khó khăn nơi đất khách, khát khao được đoàn tụ cùng những người thân yêu sau một thời gian dài.

Em Trần Thị Lan Anh, quê ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (Sinh viên Đại học Nông Lâm TP.HCM) kể trong đơn: "Gia đình em có 4 người con, kinh tế của cả nhà chỉ trông vào việc làm ruộng của bố mẹ. Ngày tiễn em vào TP.HCM nhập học, bố mẹ vét cả nhà cửa, vay mượn khắp nơi mới được hơn 1 triệu cho em mang vào. Ở quê năm nay cũng không được mùa, trong này thì kiếm việc làm thêm khó khăn, cứ nghĩ đến cảnh không có tiền mua vé về quê, em lại ứa nước mắt".

Không khí nhộn nhịp của buổi sáng diễn ra lễ tiễn

Thủ tục đăng ký vé dễ dàng, nhanh chóng

Chuyến xe mùa xuân "Tết sum vầy - Xuân trọn vẹn" Giáp Thìn 2024 sẽ mở đăng ký từ đây đến hết ngày 2.1.2024. Để có cơ hội nhận vé miễn phí, sinh viên và người lao động có thể truy cập địa chỉ tetsumvay.thanhnien.vn, điền đầy đủ thông tin và bấm đăng ký. Sau quá trình xét duyệt, ban tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với các hồ sơ hợp lệ qua email hoặc điện thoại mà người đăng ký cung cấp. Danh sách nhận vé chính thức sẽ được công bố vào ngày 10.1.2024. Thời gian nhận vé từ ngày 11 - 20.1.2024.

Chuyến xe sẽ khởi hành vào ngày 31.1.2024 (nhằm ngày 21.12 âm lịch) tại Sân 4A, Nhà văn hóa Thanh Niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1) và dự kiến sẽ đi qua 12 tỉnh thành miền Trung gồm Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Sinh viên khăn gói chuẩn bị lên xe về quê đón tết cùng gia đình

Các tỉnh thành miền Trung kể trên thường xuyên phải hứng chịu hàng loạt cơn bão lớn nhỏ, thiên tai mỗi năm. Cuộc sống của người dân khó khăn trăm bề, nhất là với những gia đình làm nông nghiệp vốn phụ thuộc vào thời tiết. Ở đầu cầu TP.HCM, những người con tha hương cũng đang đối mặt với một năm vô cùng khó khăn của kinh tế khi mọi ngành nghề hoạt động kinh doanh dường như đều chững lại.



Ban Tổ chức vẫy tay tiễn chuyến xe Tết sum vầy rời bến

Do đó, 1.300 tấm vé miễn phí của chương trình Chuyến xe mùa xuân "Tết sum vầy - Xuân trọn vẹn" sẽ là những món quà ý nghĩa, thắp lên niềm hy vọng đến với những hoàn cảnh khó khăn về một năm mới trọn vẹn. Dù cuộc sống có khó khăn ra sao, chỉ cần được trở về nhà sum vầy là hạnh phúc đã ngập tràn trong tim.