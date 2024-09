CLB CAND-T&T áp đảo ở giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia

Mới đây, Tập đoàn T&T Group đã vinh dự được thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam trao bảng danh vị nhà đồng hành kim cương, ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của tập đoàn cho phong trào thể thao ngành công an.