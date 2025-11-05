Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Công an TP.HCM chơi bế tắc, thắng nhọc nhằn đội Đà Nẵng: Cú sút hiểm quý hơn vàng

Thu Bồn
Thu Bồn
05/11/2025 20:06 GMT+7

CLB Công an TP.HCM chơi không tốt, nhưng chung cuộc vẫn giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu với pha lập công quý như vàng của Văn Bình ở cuối trận.

Tối 5.11, CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB Công an TP.HCM ở trận đấu thuộc vòng 10 V-League 2025-2026. Đây là trận đấu đặc biệt với cá nhân HLV Lê Huỳnh Đức, khi cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam trở lại "mái nhà xưa", nơi đưa tên tuổi của ông lên đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện với 2 chức vô địch V-League vào năm 2009 và 2012.

CLB Công an TP.HCM bế tắc... nhưng vẫn thắng

CLB Công an TP.HCM được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng, nhưng không thể kiểm soát thế trận trước CLB Đà Nẵng. Đội chủ sân Hòa Xuân chọn cách chơi hợp lý, nhiều lúc còn đẩy đại diện TP.HCM vào thế phải đá phản công. Trong suốt hiệp 1, CLB Công an TP.HCM tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công và dường như không tạo ra được tình huống sóng gió nào về phía khung thành đối phương.

CLB Công an TP.HCM chơi bế tắc, thắng nhọc nhằn đội Đà Nẵng: Cú sút hiểm quý hơn vàng- Ảnh 1.

CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng kịch tính trước CLB Đà Nẵng

Ảnh: Đông Nghi

Pha bóng nguy hiểm nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên thuộc về CLB Đà Nẵng. Cuối hiệp 1, Đình Duy băng lên bên cánh trái và tung cú sút khiến thủ thành Patrik Lê Giang phải trổ tài để cứu thua.

Sang hiệp 2, CLB Công an TP.HCM thậm chí còn chơi bế tắc hơn. Trước CLB Đà Nẵng chơi chặt chẽ, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức gặp khó và không thể gây sức ép lớn về phía vòng cấm của chủ nhà. Trong khi đó, những cơ hội nguy hiểm tiếp theo trong trận đấu vẫn thuộc về phía đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn.

CLB Công an TP.HCM dù chơi không tốt và không thể tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ cần 1 tình huống chắt chiu là đủ. Khi trận đấu đã gần trôi đến phút cuối của thời gian thi đấu chính thức, Văn Bình bứt tốc và tung cú sút chéo góc bằng chân trái để đánh bại thủ môn CLB Đà Nẵng.

Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tin liên quan

CLB Công an TP.HCM thua liên tiếp, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ thẳng vào một điều…

CLB Công an TP.HCM thua liên tiếp, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ thẳng vào một điều…

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng vấn đề dứt điểm không tốt là nguyên nhân chính khiến CLB Công an TP.HCM trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Em họ Công Phượng tỏa sáng, CLB Công an TP.HCM vẫn bị Hải Phòng lội ngược dòng thắng ngoạn mục

Đá thiếu người, CLB CAHN vẫn thắng CLB Công an TP.HCM: Đua vô địch rất 'nóng'

Khám phá thêm chủ đề

CLB Công An TP.HCM CLB Đà Nẵng V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận