CLB Công an TP.HCM chơi bế tắc, thắng nhọc nhằn đội Đà Nẵng: Cú sút hiểm quý hơn vàng

Tối 5.11, CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB Công an TP.HCM ở trận đấu thuộc vòng 10 V-League 2025-2026. Đây là trận đấu đặc biệt với cá nhân HLV Lê Huỳnh Đức, khi cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam trở lại "mái nhà xưa", nơi đưa tên tuổi của ông lên đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện với 2 chức vô địch V-League vào năm 2009 và 2012.

CLB Công an TP.HCM bế tắc... nhưng vẫn thắng

CLB Công an TP.HCM được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng, nhưng không thể kiểm soát thế trận trước CLB Đà Nẵng. Đội chủ sân Hòa Xuân chọn cách chơi hợp lý, nhiều lúc còn đẩy đại diện TP.HCM vào thế phải đá phản công. Trong suốt hiệp 1, CLB Công an TP.HCM tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công và dường như không tạo ra được tình huống sóng gió nào về phía khung thành đối phương.

CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng kịch tính trước CLB Đà Nẵng Ảnh: Đông Nghi

Pha bóng nguy hiểm nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên thuộc về CLB Đà Nẵng. Cuối hiệp 1, Đình Duy băng lên bên cánh trái và tung cú sút khiến thủ thành Patrik Lê Giang phải trổ tài để cứu thua.

Sang hiệp 2, CLB Công an TP.HCM thậm chí còn chơi bế tắc hơn. Trước CLB Đà Nẵng chơi chặt chẽ, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức gặp khó và không thể gây sức ép lớn về phía vòng cấm của chủ nhà. Trong khi đó, những cơ hội nguy hiểm tiếp theo trong trận đấu vẫn thuộc về phía đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn.

CLB Công an TP.HCM dù chơi không tốt và không thể tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ cần 1 tình huống chắt chiu là đủ. Khi trận đấu đã gần trôi đến phút cuối của thời gian thi đấu chính thức, Văn Bình bứt tốc và tung cú sút chéo góc bằng chân trái để đánh bại thủ môn CLB Đà Nẵng.

Chung cuộc, CLB Công an TP.HCM thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng.

