Trước giờ bóng lăn, đội bóng sông Hàn đứng hạng 10 với 9 điểm sau 8 trận, chỉ nhỉnh hơn đúng 1 điểm so với tân binh Bắc Ninh (hạng 11, 8 điểm sau 7 trận). Do đó, đội nào giành chiến thắng sẽ tạo ra khoảng cách khá an toàn so với nhóm bám đuổi phía sau.

HLV Lee Young-jin có điểm số đầu tiên

Đây cũng là trận đầu tiên trên sân khách của HLV Lee Young-jin. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đang tìm kiếm điểm số đầu tiên cùng CLB Đà Nẵng, sau trận ra mắt thua CLB Ninh Bình 0-1 thuộc vòng 8. Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Paulo Foiani bước vào trận với điểm tựa vững chắc từ "pháo đài" Việt Yên, nơi CLB Bắc Ninh duy trì thành tích bất bại và giữ sạch lưới cả 3 trận sân nhà từ đầu mùa.

Nhập cuộc với lợi thế sân bãi, CLB Bắc Ninh kiểm soát bóng nhỉnh hơn ở mức 54% trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự thận trọng khiến lối chơi của đội chủ nhà thiếu đi tính đột biến ở khu vực 1/3 cuối sân. Trong suốt 45 phút đầu tiên, dù được hưởng 3 quả phạt góc, các học trò của HLV Paulo Foiani chỉ tung ra vỏn vẹn 1 pha dứt điểm và bóng đi chệch mục tiêu. Tính kỷ luật của hàng thủ mới để lọt lưới 6 bàn sau 7 trận tiếp tục giúp CLB Bắc Ninh giữ được sự chắc chắn bên phần sân nhà, song việc thiếu các phương án xuyên phá trực diện khiến họ hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự của đội khách.

CLB Đà Nẵng (giữa) phung phí cơ hội trong hiệp 2 ẢNH: ĐÔNG NGHI

Phía đối diện, CLB Đà Nẵng chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng, nhưng lại cho thấy sự sắc bén và chủ động hơn trong các tình huống chuyển trạng thái. Đội bóng của HLV Lee Young-jin tạo ra tới 4 cú sút trong hiệp 1, bao gồm 1 lần đưa bóng đi trúng khung thành.

Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng bất ngờ dồn đội hình lên chơi tấn công. Đội bóng sông Hàn liên tục gây sóng gió về phía khung thành CLB Bắc Ninh. Tuy nhiên, các học trò của ông Lee Young-jin lại tỏ ra khá vô duyên trong khâu dứt điểm.

Đáng tiếc nhất là pha bóng của Phan Văn Long ở phút 85. Sau đường chuyền dài của đồng đội, tiền đạo số 11 thoát xuống tốc độ để đối mặt nhưng cú sút lại không thể đánh bại thủ môn CLB Bắc Ninh.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. HLV Lee Young-jin vẫn chưa có trận thắng đầu tiên kể từ khi dẫn dắt CLB Đà Nẵng.