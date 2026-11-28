CLB Công an Hà Nội quyết tâm vượt khó

Trên sân Thiên Trường, CLB Công an Hà Nội ra sân với cặp trung vệ Văn Hậu - Văn Toản, trong khi sở trường của cả 2 đều không phải là vị trí này. Trong khung gỗ, Nguyễn Filip cũng vắng mặt, thay vào đó là Y Êli Niê. Vị trí hậu vệ phải được giao cho một tân binh còn non trẻ là Phan Ngọc Tín. Đó là lý do khiến CLB Công an Hà Nội có phần lép vế trước CLB Nam Định trong hiệp 1. Những cơ hội mà các học trò HLV Polking tạo ra chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân của Koko hoặc từ các tình huống cố định, chứ chưa đến từ một lối chơi được tổ chức bài bản.

CLB Nam Định (trái) tiếp tục giữ ngôi đầu V-League sau trận hòa không bàn thắng với CLB Công an Hà Nội ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Trong khi đó, khả năng triển khai tấn công, phối hợp của CLB Nam Định tỏ ra sắc nét hơn hẳn. Họ tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn, nhưng lại không thể tận dụng thành công để vượt lên dẫn trước. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, thế trận có sự thay đổi. CLB Công an Hà Nội tấn công mạnh mẽ hơn, khiến CLB Nam Định buộc phải chơi phòng ngự phản công. HLV Polking cũng thay Quang Hải bằng Leo Artur để hy vọng tạo ra sự khác biệt. Lúc này, CLB Công an Hà Nội chơi với 3 tiền đạo rất giỏi độc lập tác chiến là Leo Artur, Koko và Alan. Càng về cuối trận, đội bóng ngành công an càng tấn công mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khung thành của thủ môn Trần Nguyên Mạnh vẫn được bảo vệ chắc chắn. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 0-0.

CLB Nam Định vẫn đứng đầu bảng với 20 điểm, còn CLB Công an Hà Nội có 15 điểm, xếp thứ 4.

SLNA vẫn bất bại

Ở trận đấu còn lại, CLB Ninh Bình là đội kiểm soát bóng nhiều hơn SLNA, đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn, nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ. Trớ trêu thay, chính SLNA - đội chơi lép vế hơn về thế trận - mới là những người mở tỷ số trước.

Phút 23, sau đường rót bóng thông minh của Văn Quý, Luiz Guilherme đi bóng qua Văn Lâm rồi đệm bóng gọn gàng vào lưới trống. Bàn thắng này giúp SLNA chơi hưng phấn hơn hẳn, tạo thêm sức ép về phía khung thành CLB Ninh Bình trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1.

Hoàng Đức cũng có một hiệp đấu nổi bật. Được che chắn phía sau bởi Đức Chiến và Thành Trung, anh được thoải mái dâng cao, nhiều lần xâm nhập vòng cấm địa đối phương. Anh cũng tạo ra nhiều cơ hội cho đội khách, trong đó có một cú dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc. Dù vậy, anh không thể giúp CLB Ninh Bình có bàn gỡ.

Kịch bản không thay đổi trong hiệp 2. CLB Ninh Bình tiếp tục dâng cao để kiếm bàn gỡ, còn SLNA vẫn cực lì lợm với lối chơi phòng ngự - phản công. Cao Văn Bình cùng các đồng đội vẫn thi đấu rất kỷ luật để giữ sạch mành lưới, bảo toàn chiến thắng 1-0. SLNA cũng có một chút may mắn khi cú đánh đầu ở phút 89 của Hồ Tấn Tài đưa bóng đi chạm cột dọc.

Với kết quả này, SLNA không chỉ leo lên ngôi nhì bảng với 17 điểm mà còn tiếp tục là đội duy nhất bất bại từ đầu mùa (4 thắng, 5 hòa). CLB Ninh Bình đứng thứ 3 với 16 điểm.

Hôm nay 28.11, V-League tiếp tục với 2 cặp đấu cũng rất hấp dẫn: CLB Công an TP.HCM - HAGL (18 giờ) và CLB Bắc Ninh - Đà Nẵng (18 giờ). CLB Công an TP.HCM được đánh giá cao hơn, nhưng sự tự tin của họ có phần suy giảm khi đã trải qua 3 trận thua liên tiếp ở V-League. Vì thế, Lê Giang Patrik cùng các đồng đội cần phải cẩn trọng. Cặp đấu giữa tân binh Bắc Ninh và Đà Nẵng được dự đoán cân bằng hơn khi 2 đội này hơn kém nhau chỉ 1 điểm. Đại diện miền Trung sẽ rất khát khao để có thể giành chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Lee Young-jin. Ở trận ra mắt nhà cầm quân người Hàn Quốc, CLB Đà Nẵng đã thua Ninh Bình 0-1.