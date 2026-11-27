Sau 8 vòng đấu, trật tự ở nhóm đầu V-League đang hình thành thế bám đuổi sít sao. CLB Nam Định dẫn đầu với 19 điểm, CLB Ninh Bình xếp nhì với 16 điểm, trong khi SLNA (hạng 3) và CLB Công an Hà Nội (hạng 4) cùng sở hữu 14 điểm. Lịch thi đấu V-League vô tình chứng kiến 4 đội bóng này chạm trán trong ngày khai màn vòng 9: CLB Nam Định tiếp CLB Công an Hà Nội tại Thiên Trường, còn SLNA gặp CLB Ninh Bình trên sân Vinh.

CLB Công an Hà Nội và bài toán thể lực

CLB Công an Hà Nội hiện kém CLB Nam Định 5 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Polking đá ít hơn 1 trận so với đối thủ. Nếu giành trọn 3 điểm trên sân Thiên Trường ở vòng 9, đội bóng ngành công an sẽ thu hẹp cách biệt xuống còn 2 điểm.

Ở trận này, tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cái tên nhận nhiều sự quan tâm, sau những thông tin liên quan đến nguyện vọng chia tay đội tuyển Việt Nam. Gác lại câu chuyện bên ngoài sân cỏ, vai trò điều tiết của Quang Hải ở khu vực giữa sân là rất quan trọng, trong bối cảnh CLB Công an Hà Nội đang đối mặt bài toán thể lực.

Quang Hải cùng các đồng đội vừa gây bất ngờ lớn khi đánh bại Vissel Kobe ở AFC Champions League Elite ẢNH: CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Vừa trải qua trận thắng Vissel Kobe 3-1 tối 24.11 tại AFC Champions League Elite, đoàn quân của ông Polking chỉ có chưa đầy 72 giờ hồi phục. Cộng thêm án treo giò của trung vệ Adou Minh và chấn thương của thủ môn Nguyễn Filip, CLB Công an Hà Nội được dự báo sẽ gặp khó trước hàng tấn công của CLB Nam Định.

SLNA thử thách tham vọng của CLB Ninh Bình

Cùng giờ trên sân Vinh, cuộc so tài giữa SLNA và Ninh Bình mang dáng dấp của màn đối đầu giữa hai thái cực: sự lì lợm của đội chủ nhà và hỏa lực tấn công của đội khách. CLB Ninh Bình đang đứng nhì bảng với 16 điểm, nhưng nếu trắng tay rời xứ Nghệ, họ sẽ bị chính SLNA (14 điểm) vượt mặt.

Ở mùa giải 2025-2026, CLB Ninh Bình từng toàn thắng SLNA ở cả hai lượt trận. Tuy nhiên, SLNA hiện tại là đội duy nhất vẫn giữ mạch bất bại sau 8 vòng (3 thắng, 5 hòa) nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật, lối chơi biết mình biết ta và khả năng phản công sắc bén. Việc tiền vệ đánh chặn Joseph Onoja trở lại sau án phạt giúp tuyến giữa đội chủ nhà gia tăng đáng kể sức tranh chấp bên cạnh tiền vệ Việt kiều Trần Đức Vinh.

Bảng xếp hạng V-League trước khi vòng 9 khai màn ẢNH: CMH

Nhiệm vụ quan trọng của các cầu thủ SLNA là phong tỏa Nguyễn Hoàng Đức, hạt nhân trong lối chơi của CLB Ninh Bình. Ở vòng 8, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam là người đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp CLB Ninh Bình đánh bại CLB Đà Nẵng.

CLB Ninh Bình có hàng tấn công được đánh giá cao, nhưng khả năng phòng ngự cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Đội bóng cố đô đã để lọt lưới 10 bàn sau 8 trận. Đây được đánh giá là điểm yếu mà SLNA có thể khai thác, với hy vọng nối dài chuỗi trận bất bại ở V-League lên con số 9.