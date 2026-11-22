Hoàng Đức tỏa sáng và tiếp tục ghi bàn cho CLB Ninh Bình ảnh: Đông Nghi

Hoàng Đức ghi bàn, CLB Ninh Bình lại thắng

Trong trận đấu thuộc vòng 8 V-League 2026 - 2027, CLB Ninh Bình đã làm khách trên sân Chi Lăng của CLB Đà Nẵng vừa mới thay tướng: chia tay HLV Đức Tuấn và đón HLV Lee Young-jin, trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo.

Đó là chuyến hành quân không hề dễ dàng khi đội bóng sông Hàn đã thể hiện được những nét mới với tính chiến đấu mạnh mẽ, với tỷ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm không hề thua kém đội khách được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, đội trưởng Hoàng Đức đã một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 24, giúp đội khách Ninh Bình vượt lên dẫn trước, chiếm ưu thế lớn và chủ động hơn trong phần còn lại của trận đấu.

HLV Lee Young-jin ra mắt CLB Đà Nẵng bằng một thất bại ảnh: Đông Nghi

Kết quả này giúp CLB Ninh Bình đoạt lại ngôi nhì bảng. Với 16 điểm, Hoàng Đức và đồng đội tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm với đội đầu bảng Nam Định (19 điểm) để quyết tâm bắt kịp đối thủ trước khi lượt đi khép lại.

Trong khi đó CLB Đà Nẵng vẫn đang ở trong khu vực nguy hiểm. Việc trắng tay trận thứ 2 liên tiếp khiến đội bóng sông Hàn đang dậm chân tại chỗ với 9 điểm, chỉ hơn 3 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ" ở cuối bảng.

Trên sân Hà Tĩnh, CLB CA TP.HCM đã có hiệp 1 khó khăn khi chứng kiến Nhật Minh bị đau phải đưa đi cấp cứu, trước khi bị vượt lên dẫn trước ở phút 51. Rất may Olaha Mạnh Đức đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó 6 phút.

Olaha ghi bàn giúp CLB CA TP.HCM gỡ hòa 1-1 ảnh: CLB CA TP.HCM

Nhưng rồi một chút chùng xuống sau đó, có lẽ vì đã dốc hết sức trong chiến thắng 1-0 lịch sử trước Buriram United tại Shopee Cup ngày 18.11, đã khiến CLB CA TP.HCM phải trả giá, khi để CLB Hà Tĩnh dồn ép và Luiz Antonio nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 89.

Không thể lật ngược thế cờ trước đối thủ rất mạnh về thể lực và tinh thần thi đấu, CLB CA TP.HCM chấp nhận thêm một thất bại nữa ngay sau một trận đấu hay, tạm xếp hạng 9 với 10 điểm trên bảng xếp hạng V-League mới nhất.

Ngược lại, CLB Hà Tĩnh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng của mình. Sở hữu 14 điểm, thầy trò HLV Phan Như Thuật trở lại vị trí hạng 5, xếp trên hàng loạt ông lớn khác như CLB Hà Nội, Thể Công Viettel hay chính CLB CA TP.HCM.