Chờ làn gió mới từ cựu trợ lý HLV Park Hang-seo

HLV Lee Young-jin từng là trợ lý cho ông Park Hang-seo ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Thời gian dài gắn bó với bóng đá Việt Nam giúp ông Lee Young-jin am hiểu về con người, lối chơi, môi trường thi đấu, từ đó được kỳ vọng thành công khi dẫn dắt CLB Đà Nẵng tại V-League.

CLB Đà Nẵng hứa hẹn đạt kết quả khả quan trong trận ra mắt HLV Lee Young-jin ẢNH: VPF

CLB Đà Nẵng hiện có 9 điểm, xếp vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League. Nếu đánh bại CLB Ninh Bình, đội bóng sông Hàn sẽ áp sát nhóm dẫn đầu, ngược lại thầy trò HLV Lee Young-jin nguy cơ bị các đội phía sau qua mặt. CLB Đà Nẵng ở vị trí "mong manh" như thế càng thử thách khả năng của tân HLV Lee Young-jin.

Ở lượt trận vừa qua, CLB Đà Nẵng gây thất vọng khi để thua trước đội cuối bảng là CLB TP.Đồng Nai. Trước đó họ có 2 vòng đấu bùng nổ khi đánh bại đối thủ mạnh hơn là CLB Công an TP.HCM và CLB Hà Nội. Từ đó cũng đặt ra bài toán cho HLV Lee Young-jin làm sao duy trì được phong độ ổn định cho các cầu thủ Đà Nẵng.

Nguyễn Hoàng Đức (phải) cùng CLB Ninh Bình tìm kiếm chiến thắng trước CLB Đà Nẵng nhằm vươn lên nhì bảng xếp hạng ẢNH: VPF

Trong khi đó, CLB Ninh Bình (13 điểm) tìm lại chiến thắng sau 2 trận thua liên tiếp nên dồn quyết tâm trước CLB Đà Nẵng. Nếu vượt qua đối thủ ở vòng đấu này, Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội sẽ chiếm lại vị trí nhì bảng đồng thời tạo sức ép lên ngôi đầu của CLB Nam Định. Đây là động lực để các học trò HLV Chu Đình Nghiêm bước ra sân Chi Lăng. Hơn nữa xét thực lực, đội bóng cố đô được đánh giá nhỉnh hơn so với CLB Đà Nẵng.

Cuộc chạm trán đáng xem ở vòng 8 V-League giữa CLB Đà Nẵng với CLB Ninh Bình ẢNH: FPT PLAY

Trong 4 lần chạm trán, CLB Đà Nẵng giành được 1 chiến thắng, hòa 1 và để thua 2 trận trước CLB Ninh Bình. Tái đấu lần này là cơ hội để CLB Đà Nẵng san bằng thành tích đối đầu trước CLB Ninh Bình. Bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức thì chân sút trẻ Nguyễn Lê Phát cùng ngoại binh Lucas Vinicius là những gương mặt hứa hẹn tỏa sáng cùng đội Ninh Bình. Trong khi đó kỳ vọng chơi hay ở phía chủ nhà có Ivan Saponjic, Bryan Ly, Nguyên Hoàng...

Dự đoán kết quả trận đấu: CLB Đà Nẵng hòa CLB Ninh Bình 1-1.

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